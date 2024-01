Il medico rianimatore: «Difficoltà respiratorie campanello d’allarme» 

Nel 2018 due persone ogliastrine erano morte per le complicanze dovute al letale virus H1N1 dopo essere rimaste ricoverate per qualche tempo in gravi condizioni. Il 5 febbraio era deceduta Carla Pisanu. Aveva 35 anni, era originaria di Bari Sardo e si era spenta in un letto del reparto di Rianimazione della clinica universitaria di Sassari. Era stata ricoverata il primo gennaio per una polmonite acuta, complicazione dell’influenza A da sottotipo H1N1. Nei giorni successivi al parto cesareo (12 gennaio) delle sue gemelline, nate al settimo mese di gravidanza, i polmoni della neo mamma erano stati aggrediti dal batterio Klebsiella, tipico degli ambienti ospedalieri.

Il virus killer aveva colpito anche tre giorni prima, quando Tonino Tangianu, un operaio di 61 anni di Triei, si era arreso dopo 24 giorni di agonia. Dal 12 gennaio era collegato all’Ecmo al Santissima Annunziata di Sassari. «Attualmente ci sono diversi casi di influenza dei quali, per ora, solo un numero limitato ha avuto necessità di cure intensive». spiega Francesco Loddo, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione del Nostra Signora della Mercede di Lanusei. «I sintomi dell’influenza - continua Loddo - sono rappresentati da naso che cola, faringite (mal di gola), tosse, febbre, malessere e astenia (stanchezza) in alcuni casi possono insorgere difficoltà respiratorie (dispnea, cioè respiro affannoso) che rappresentano un campanello d’allarme. Questo può capitare quando il virus influenzale colpisce le basse vie respiratorie». (ro. se.)

