Il medico? Lo paga il Comune  

Assistenza sanitaria di base, la Asl è latitante e il Comune prende il suo posto: succede a Sant’Antioco dove, dopo che un medico di famiglia è andato in pensione, l’azienda sanitaria locale non è ancora riuscita a far fronte all’emergenza rappresentata dai 1.800 pazienti lasciati allo sbando. Ieri mattina, a seguito della mancanza di risposte, il sindaco Ignazio Locci ha fatto predisporre una delibera con la quale intende sopperire al disservizio: «Non posso lasciare i cittadini senza assistenza sanitaria», spiega. «La Asl inizialmente aveva chiesto 8 giorni di tempo ma mi preoccupa l’assenza di atti concreti. Così, anziché restare con le mani in mano, ci adoperiamo per risolvere il problema».

Ambulatorio e soldi

La proposta di delibera mette a bando l’assistenza ai cittadini rimasti senza medico e si rivolge ai medici del distretto operativi ai quali assegnerebbe un budget che fa capo al bilancio comunale. La delibera, oltre a costituire l’Ascot (ambulatorio straordinario di comunità territoriale), prevede “lo stanziamento di 78 mila euro a valere sulle risorse per la strategia nazionale per le aree interne Snai, assegnazione di risorse al progetto speciale isole minori, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e o sviluppo sostenibile”. Il progetto, si legge nella proposta di delibera, prevede che “l’ambulatorio sarà situato in locali già attrezzati e vedrà operativi uno o più medici sulla scorta delle disponibilità ottenute attraverso un bando specificamente indetto al quale potranno partecipare i medici di medicina generale dell’ambito territoriale Sant’Antioco-Calasetta”.

File quotidiane

Il servizio – prosegue il testo – deve essere garantito per quindici ore settimanali e erogherà tutte le prestazioni prescritte dai medici di famiglia”.

Nell’attesa che il servizio possa decollare, i pazienti fanno la fila ogni sera a inizio turno nella sala d’attesa della guardia medica, alla quale era stata delegata “provvisoriamente” l’incombenza. «Sappiamo bene cosa significa il “provvisoriamente” – commenta Ignazio Locci – anche perché lo abbiamo già vissuto in precedenza quando sono andati in pensione altri medici. Adesso basta: mentre la Asl si preoccupa di pagare a gettone i medici di altre parti, io rispondo all’esigenza dei cittadini del nostro distretto e il servizio sarà presto nuovamente attivo».

