Resta sospeso, «temporaneamente» precisa l’Asl, l’Ambulatorio straordinario di cure primarie (Ascup) a Gonnostramatza. Il motivo? «Il medico, che fino alla scorsa settimana effettuava il turno settimanale, ha dovuto cessare dall’incarico in quanto incompatibile con la frequenza al corso di formazione specifica in Medicina generale al quale è stato ammesso. Lo stesso medico ha però presentato istanza e potrà aprire, presumibilmente già a dicembre, un ambulatorio di Medicina generale e prendere in carico sino ad un massimo di 800 assistiti nell’ambito territoriale di Terralba», si legge in una nota.

L’Asl ha già avviato le procedure per reclutare un nuovo medico per l’Ascup di Gonnostramatza. «La ricerca ha dato fino ad oggi esiti parzialmente positivi, per cui venerdì 20 (dalle 9 alle 14) l’assistenza sarà garantita da Franco Etzi, nell’ambulatorio di via Diaz».

«Ricordiamo a tutti i cittadini di Gonnostramatza privi di assistenza medica di base (circa 350) che è sempre possibile rivolgersi agli Ascup di Mogoro, Masullas, Ales, Gonnoscodina, Siris e Pompu», precisa la direttrice dell’Asl Grazia Cattina.

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