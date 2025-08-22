Il medico in spiaggia: soccorsi immediati per un mare più sicuro  

Per più di 150 volte in due mesi i medici e gli operatori sanitari del litorale di Gonnesa, tra Fontanamare e Portopaglia, sono intervenuti in soccorso dei bagnanti: c’è che si reca al box del 118 per punture di vespe e spine di riccio o per malesseri dovuti al caldo, fino alle chiamate arrivate dalle otto centraline per emergenze sanitarie in spiaggia o per pericolo di annegamento. I sei medici che si alternano nel litorale gonnesino, con il coordinamento del dottor Carlo Ferrara, sono il valore aggiunto di una spiaggia lunga tre chilometri e mezzo, frequentata da migliaia di bagnanti.

Progetto sperimentale

Una presenza fissa da almeno vent’anni, finora pagata con soldi delle casse comunali. Da quest’anno, invece, il medico in spiaggia rientra in un progetto finanziato dalla Protezione civile regionale: 166mila euro che coprono, oltre ai medici, il servizio di salvamento con il sistema delle centraline a chiamata, che ha base a Plagemesu, e le pedane per i disabili con assistenza specializzata dalle 9 alle 19 a Fontanamare e Plagemesu. Inoltre da quest’anno sono diversi i mezzi operativi arrivati dalla Protezione civile. L’obiettivo è intercettare subito il problema evitando, ove possibile, di ricorrere ad ambulanza o elisoccorso. «È un progetto sperimentale, finanziato dalla Protezione civile, con la collaborazione dell’Areus, della Sosago e del Comune», spiega il sindaco Pietro Cocco: «Per noi la presenza del medico è sempre stata fondamentale in un litorale così vasto. La Protezione civile vorrebbe estendere il modello ad altre spiagge della Sardegna».

Le centraline per gli Sos

Le novità riguardano anche il numero delle centraline dislocate sul litorale: «Sono raddoppiate, quest’anno ne abbiamo otto», dice Mondo Podda, presidente della Sosago, l’associazione di volontariato che tanti anni fa ha “inventato” il sistema integrato di salvamento che garantisce la sicurezza sul litorale. «Il bagnante schiaccia il pulsante relativo al pericolo di annegamento o all’emergenza sanitaria e da Plagemesu parte la squadra, via mare con i bagnini e via terra, con soccorritori formati e medico, a seconda delle necessità. In pochissimo tempo arrivano dove c’è bisogno e intervengono. Da quest’anno attraverso la centralina si può parlare con i bagnini o il medico, spiegando il problema».

Tra gli interventi dei medici ci sono, molto numerosi, quelli per le punture di vespe: «Per alcune persone allergiche l’intervento sanitario rapido è stato essenziale per scongiurare il peggio», dice Podda.

Annegamenti evitati

Dalla torretta di Plagemesu i bagnini scrutano spiaggia e mare con i cannocchiali, pronti a rispondere alle chiamate di emergenza o a fare prevenzione. Anche con le onde gonfiate dal maestrale c’è chi non rinuncia al bagno, magari in corrispondenza di un punto pericoloso. I fischi ripetuti dei bagnini convincono i temerari a tornare a riva. In questa stagione sono 171 gli interventi di prevenzione e 10 le persone soccorse e salvate dal pericolo di annegamento. Tre solo lunedì scorso. «Il mare – dice Enrico Concas, bagnino veterano, da 25 anni in prima linea – era relativamente calmo ma le correnti erano ancora molto forti: sono le condizioni che temiamo di più perché i bagnanti si fidano ma poi si trovano in difficoltà». Che si tratti di problemi sanitari o difficoltà in mare, il sistema integrato è pronto. E chissà che il modello Gonnesa possa essere esteso ad altri litorali dell’Isola.

