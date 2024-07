Il medico in pensione visita gratis 

C’è un signore di 74 anni, Mimmo Licandro, che per 40 anni ha svolto la professione di medico di famiglia e che da quando è andato in pensione, 4 anni fa, continua a visitare gratuitamente le persone che bussano al suo ambulatorio ad Arborea. In un Paese normale a professionisti come Licandro (e ad altri come lui) disposti “gratis et amore Esculapio” a rimettersi il camice bianco per dare una mano alla scassata sanità pubblica, dove chi ha soldi si cura e chi non ne ha si affida all’Onnipotente, stenderebbero tappeti anziché trappole e sassi.

Tra i disperati della ricetta (cardiopatici, diabetici e altri) è circolata voce che il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30 il dottore Gerolamo “Mimmo” Licandro riceve nell’ambulatorio in via Lazio ad Arborea gratuitamente i pazienti senza medico. Tutto vero ma il dottor Licandro precisa: «Nonostante la mia buona volontà di assistere gratuitamente i pazienti di Arborea senza medico mi dicono che andrei a violare le leggi che di fatto impediscono ad un medico in pensione di utilizzare i ricettari (le ricette rosa Asl) di un altro medico ancóra in servizio se non per i propri pazienti».

Il medico pensionato può visitare gratuitamente chi non ha un medico ma quelle medicine il paziente se le paga di tasca. Peppino Canu, consigliere regionale e segretario provinciale delle Fimmg, la pensa diversamente: «La Regione deve richiamare in servizio Mimmo Licandro e tutti i medici in pensione su base volontaria con apposito contratto. L’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi ha annunciato l’apertura: dia seguito velocemente, la situazione è grave e noi non possiamo trascurare questa opportunità. In attesa non vedo perché dottor Licandro non possa prescrivere ai pazienti senza medico ma solo a quelli di un altro medico per i propri assistiti. Nessuno può negare che siamo in una situazione di emergenza diversa dal Covid ma ugualmente drammatica con migliaia di persone senza assistenza. Gli Ascot sono pannicelli caldi, non la soluzione. Di fronte all’emergenza non c’è regolamento che tenga, lo stato di necessità è contemplato anche dal codice penale. L’assessore Bartolazzi sblocchi questa assurda situazione, non esiste Paese al mondo che in stato di emergenza rifiuti l’apporto dei volontari».

Mimmo Licandro mercoledì aprirà il suo ambulatorio, farà quel che potrà fare in attesa che l’assessore Bertolazzi autorizzi i pensionati a prescrivere i farmaci alle persone che quei farmaci prendono da anni per continuare a vivere.