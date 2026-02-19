VaiOnline
La storia.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Il medico in pensione che ripara i vocabolari del suo vecchio liceo 

Giulio Murgia artigiano volontario al Dettori: «Restituisco quanto questa scuola mi ha dato» 

Il “Rocci” e il “Castiglioni-Mariotti”. Copertine invecchiate, pagine strappate, tanti segni del tempo sui vocabolari “storici” di greco e latino su cui hanno studiato generazioni di studenti che hanno frequentato il classico Dettori. Giulio Murgia, 70 anni, oncoematologo in pensione, per molti anni ha curato i bambini al Microcitemico. In tanti lo hanno visto nei corridoi dell’ospedale con le tasche del camice piene di regali ricevuti dai suoi piccoli pazienti con i quali ha sempre avuto un rapporto speciale. Ex studente del liceo che ha sede in via Cugia, ha deciso di dedicarsi alla rilegatura e al restauro dei vocabolari che fanno parte della biblioteca di quella che è stata la sua scuola. «Ho studiato al Dettori nella sezione H – rammenta – dal 1968 al 1973, anni di grandi cambiamenti sociali e culturali che hanno segnato profondamente la mia formazione personale. Ho ricordi bellissimi».

Rilegatore per hobby

Giulio Murgia è anche un rilegatore di libri: «Lo faccio per hobby da 30 anni. Ho sempre sperato di fare qualcosa di concreto per la mia vecchia scuola dove vado spesso per dare vita a incontri sull’educazione sanitaria. In un’occasione ho notato le pessime condizioni dei vocabolari che erano sui banchi degli studenti. A quel punto è scattato il desiderio di rendermi utile. Non mi limito alla rilegatura. Recupero le pagine mancanti dai miei vecchi vocabolari, le scannerizzo e le reinserisco nei volumi, così ogni vocabolario torna completo. La tecnica preserva la funzionalità didattica dei libri, adattandoli alle necessità moderne senza alterarne l’autenticità storica».

L’amore per i libri

La biblioteca del Dettori conserva volumi rari risalenti al Settecento, spesso poco accessibili ai ricercatori: «Meriterebbe di essere valorizzata anche per la città, non solo per gli studenti», sottolinea Murgia. Per me è un modo di restituire tutto quello che il “Dettori” mi ha dato dai 13 ai 18 anni. Mi ha offerto l’opportunità di crescere in una scuola che era anche una famiglia. Non ho perso di vista i miei compagni di classe. Non è nostalgia ma consapevolezza di ciò che è stato quel periodo della mia vita». Grata la dirigente scolastica Monica Ruggiu: «Le pesanti copertine e le pagine staccate, logorate da anni di consultazioni e versioni, sono state rimesse a nuovo grazie a un sapiente lavoro manuale. Questo intervento non solo permette alla scuola di risparmiare risorse, ma garantisce agli studenti di continuare a studiare su testi solidi e funzionali».

