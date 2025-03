Il medico di base resta un miraggio 

Dall’Asl ancora una fumata nera: a Siliqua non arriverà il tanto atteso medico di base, in cambio dovrebbe aprire un Ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot). É l’ennesima delusione per millecinquecento siliquesi, rimasti senza assistenza sanitaria da ottobre, quando il medico in servizio aveva deciso di abbandonare l’incarico per (legittimi) motivi personali.

La rinuncia

La sostituzione è finita con un nulla di fatto. Pare, infatti, che il medico a cui sia stato offerto il mandato, e che avrebbe dovuto prendere servizio nei prossimi giorni, abbia deciso di rinunciare. In compenso sembrerebbe confermata l’apertura dell’ambulatorio Ascot che, forse già dalla prossima settimana, dovrebbe prendere in carico oltre la metà della popolazione rimasta senza assistenza sanitaria.

Al momento non sono state ancora rese note le norme del servizio, si potrà avere maggiore chiarezza tra qualche giorno. Nel frattempo, continuano le interlocuzioni tra la sindaca Francesca Atzori e i vertici dell’Asl, e non si escludono delle novità che potrebbero essere rivelate a breve.

La delusione

Nel paese, intanto, le preoccupazioni e i dubbi dei giorni scorsi hanno trovato certezza: tanti si chiedevano come mai, a pochi giorni dalla data prevista per la riapertura del servizio, non si conoscesse il nome del nuovo medico e gli orari ambulatoriali.

Ora è tutto da rifare, ma il malcontento dilaga tra la popolazione: «Un nuovo rinvio che disarma e aggiunge preoccupazione tra i cittadini, rimasti da troppo tempo senza assistenza – dichiarano da Comitato spontaneo per la sanità, che aggiunge – Ci siamo resi conto di non avere voce in capitolo, e gli enti che ci dovrebbero tutelare non rispondono. Questi rinvii procurano ulteriori danni alla comunità, non abbiamo fatto altro che attendere e ora ci troviamo precluse anche le possibilità di trovare assistenza nei paesi limitrofi. Se dovesse fallire anche la possibilità di avere l’Ascot, chiediamo che almeno i piani terapeutici vengano rinnovati automaticamente, non possiamo interrompere le cure, e non possiamo più aspettare».

Il Comitato annuncia anche la prossima costituzione di un gruppo indipendente di cittadini, per sollecitare il ripristino del servizio sanitario. «Il diritto alla salute, garantito dalla Costituzione, non è più tale, il paese si sente abbandonato – dichiara Helga Bachis, rappresentante del gruppo consiliare di minoranza “Siamo Siliqua” - Il lungo periodo senza assistenza, per la gran parte della popolazione, inizia a far sentire gli effetti delle mancate cure e prevenzione. Giungono solo promesse, siamo stanchi di essere presi in giro».

