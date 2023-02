Il medico che ridona gambe e sorriso ai bambini del Kenya 

«Ricordo un bimbo di otto anni. Il morso di un serpente velenoso ne aveva bloccato la crescita, portando alla deformazione degli arti. Dopo l’intervento ha ripreso a camminare e sorridere». È uno dei tanti miracoli di Chaaria. Una delle tante storie di undici anni di volontariato del primario originario di Narcao. Ci vogliono circa sei ore di macchina dall’aeroporto di Nairobi per raggiungere questo angolino di paradiso adagiato al centro dell’universo e immerso nel nulla o poco più. Dove i bambini imparano a non piangere e a sopportare il dolore in silenzio («Sono stoici, neanche se fai loro una spinale si lamentano»), e la grande statua del Santo torinese veglia sul “Chaaria Mission Hospital”; un avamposto della sanità dove chiunque viene accolto.

Dicono che il mal d’Africa sia come una malattia da cui non si guarisce mai («Ce l’ho, è inevitabile»). Ma probabilmente è più la voglia di guarire un pezzetto di mondo malato che spinge Luciano Cara a raggiungere l’altro lato della terra. Lì, a quattrocento chilometri da Nairobi, profondo Kenya, case di paglia e polvere rossa che s’appiccica addosso come un vestito troppo stretto, c’è una fabbrica di vita. Gestita dal Cottolengo e animata da chi, come lui, va a guarire corpi e anime.

Il centro del Cottolengo

I bimbi non piangono

Il poco è prezioso

«Ogni mattina ci sono circa trecento persone che cercano ciò che l’ospedale pubblico non offre. Uomini, donne, bambini, anziani. Stanno tutti in silenzio, nessuno si lamenta. Non hanno fretta». Così c’è chi si mette in cammino prima ancora dell’alba per raggiungere i medici dal cuore buono arrivati da lontano. «La prima volta che ho messo piede in Africa sono rimasto sconvolto, fulminato. Arrivi lì e ti accorgi che questa gente ha poco o niente ma è felice. Noi che abbiamo tanto non siamo mai contenti, eppure la nostra fortuna è essere nati qui».

Il senso della vita

Esiste davvero quel famoso mal d’Africa, e non passa. «L’Africa ti trasforma, o per lo meno ha trasformato me. Ora guardo la vita con occhi diversi, non mi interessano più le cose materiali. Ho riscoperto i valori della vita». Dice che la fede non c’entra, e nel suo caso non è stato neanche per uno di quei debiti con la vita che porta a cercare il riscatto, allora resta probabilmente la carta di un’inclinazione naturale a fare del bene. Che è riuscito a trasmettere a colleghi e non solo. Ha creato un gruppo di volontari sardi, che sostengono anche la missione di Materi: ogni anno raccoglie in media 140mila euro, soldi che nel tempo hanno permesso l’acquisto di un amplificatore di brillanza per gli interventi chirurgici, elettrobisturi, un’ambulanza, trapani e chiodi per curare le fratture. Per guarire i corpi e le anime di chi come unica colpa ha l’essere nato nel pezzo di mondo sbagliato.

