Il medico cambia studio:  ora riceve nel poliambulatorio 

Nuove comunicazioni dall'Asl del Medio Campidano su Guspini. Per problemi organizzativi interni, lo sportello cup del poliambulatorio in via Montale, chiuso nel pomeriggio di ieri, resterà chiuso anche domani. La Asl ha inoltre comunicato che Giovanni Filigheddu, medico di medicina generale con incarico provvisorio di assistenza primaria nel Comune, ha spostato la sua attività ambulatoriale dallo studio di via Buozzi al poliambulatorio di via Montale. «Il trasferimento è avvenuto successivamente alla richiesta dello stesso medico di potersi avvalere dei locali situati nel poliambulatorio», ha comunicato la Asl attraverso il suo ufficio stampa. Filigheddu presta servizio nei seguenti orari: da lunedì a giovedì, la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, e il venerdì, nel pomeriggio, dalle 14 alle 17.

Purtroppo, non ci sono notizie positive riguardo ai posti vacanti a Guspini. L'ultimo bando regionale, pubblicato alcuni mesi fa, è rimasto senza risposta, evidenziando la carenza di medici di medicina generale non solo in questa area, ma in tutto il territorio regionale e nazionale. Attualmente, circa mille pazienti a Guspini rimangono privi di assistenza sanitaria di base, in seguito alla cessazione dell'attività della dottoressa Vaccargiu. Per la sua sostituzione è ancora aperta la manifestazione di interesse sul sito di Ares Sardegna e sul sito della Asl 6 Medio Campidano. (g. g. s.)

