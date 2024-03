Il maxi-tunnel in via Roma va avanti 

Adesso è molto più di un’idea: il tunnel-trincea di via Roma che inghiottirà il traffico di auto e bus a sette metri di profondità arriva al punto di progettazione. Il “cuore” della fase 2 del waterfront di Cagliari, targato amministrazione Truzzu, che completerà la riqualificazione della prima parte in atto da un anno sarà una trincea lunga circa 300 metri: percorso aperto e mascherato da un passante pedonale ricco di verde parallelo ai portici di via Roma. Tra pochi mesi il progetto sarà consegnato all’amministrazione. Toccherà al prossimo Consiglio comunale (elezioni a giugno) decidere cosa fare.

