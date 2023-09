Il maxi jacket Nng è pronto a partire 

È stato caricato il primo jacket della commessa NnG realizzato all’Intermare. Nei prossimi giorni anche il secondo manufatto verrà trasferito dal cantiere al cargo ormeggiato sulla banchina sud. Ottantotto metri di altezza, di cui 76 di pura struttura e 12 di struttura di transizione, i jacket gemelli hanno tre gambe con due tubi, tecnicamente definiti “J”, e ciascuno ha un peso di 1.400 tonnellate. Nello stabilimento di via Lungomare, operativo dal 1972 e dove Saipem ha messo radici fino al 2036, sono stati assemblati nel tempo record di 5 mesi 2 dei 54 jacket commissionati, nel 2019, da Edf Renewables, colosso francese delle energie rinnovabili. Sono destinati al parco eolico offshore Neart na Gaoithe, 15,5 chilometri al largo della costa del Fife (Scozia), nel Mare del Nord, a una profondità di 60 metri, e copre un’area di 105 chilometri quadrati. NnG fornirà energia a 375 mila abitazioni e compenserà più di 400 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Nella base Saipem a Karimun, in Indonesia, procede la fabbricazione di 54 jacket (wtg+oss), mentre ad Arbatax hanno fabbricato i rimanenti due jacket wtg. Alle operazioni di carico ha assistito, in veste istituzionale, il vicesindaco di Tortolì, Luigi Cardia, 48 anni. «Con grande piacere - ha detto l’esponente della Giunta comunale - ho partecipato alle fasi di caricamento ed è significativa l'emozione che traspariva da tutti gli addetti ai lavori durante le operazioni. È da 51 anni che l'Intermare convive in armonia col nostro territorio e rappresenta una realtà industriale che tutti ci invidiano. Come amministrazione saremo sempre pronti al dialogo e attenti a tutte le istanze che ci verranno formulate».



