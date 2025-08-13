Il maxi gazebo delle polemiche 

C’è chi ha ironizzato definendola “una nuova concessione demaniale nel litorale di Quartu”, altri hanno segnalato l’episodio direttamente alla Polizia locale e in Comune. Al centro del dibattito - e delle polemiche - un mega gazebo che di fatto ha occupato una porzione della spiaggia del Margine Rosso, posizionato ieri mattina da un gruppo di turisti al centro dell’arenile quartese, tanto da far storcere il naso di alcuni vicini di ombrellone che hanno richiesto l’intervento dei vigili urbani.

Le segnalazioni

Gli agenti però, intervenuti sul posto a metà mattina dopo alcune telefonate, non hanno rilevato irregolarità sanzionabili secondo l’ordinanza regionale. Nel documento infatti si fa riferimento al divieto di “campeggiare” - in spiaggia - con camper, roulotte, tende da campeggio o altre attrezzature simili”. «Non si tratta di un accampamento e tanto meno si trovava a ridosso del bagnasciuga, abbiamo però diffidato la permanenza dell’ombreggio oltre il tramonto», fanno sapere dalla Polizia locale. A fine giornata il gazebo va sempre smontato quindi, altrimenti scatta la multa.

Bagnanti perplessi

E così è stato: la tenda nel tardo pomeriggio è stata rimossa e portata via dai turisti, insieme a lettini e asciugamani.

Ma al di là della sanzione, l’episodio ha diviso l’opinione fra chi ieri era presente nella spiaggia quartese e chi ha commentato sui social: la maggior parte polemizza sull’utilizzo sempre più diffuso di queste mega tende, altri invece non ci vedono niente di male. «Non avranno riscontrato irregolarità sanzionabili, ma certe installazioni francamente le trovo eccessive», il commento di Nadia Arbasetti. «La spiaggia non è un campeggio, ci deve essere un limite a tutto. Qualche settimana fa», racconta, «ho faticato a trovare spazio in una spiaggia libera di Villasimius, strapiena di queste tende, e dopo aver pagato 10 euro per il parcheggio quasi rischiavo di dover andare via», dice.

Poi il riferimento all’ordinanza “dove si dice che non si può lasciare un ombrellone chiuso per tenersi il posto: va benissimo, cerchiamo però di essere giusti su tutto e soprattutto usiamo il buon senso. Ma purtroppo il rispetto per gli altri ormai latita”. Come lei la pensano in tanti: “Se tutti dovessero ragionare così avremmo dei villaggi fronte mare”, “questa è maleducazione”, sono alcuni dei commenti fioccati sui social network.

La difesa

Non la pensa così Martina Orrù, una vicina di ombrellone - ieri mattina - del gazebo contestato. «A noi non ha disturbato, quel tratto di spiaggia solitamente è abbastanza libero e tranquillo, e lo spazio è sufficiente per tutti», dice, «non capisco a chi abbia dato fastidio tanto da chiamare i vigili». «Cosa cambia mettere una decina di ombrelloni o un gazebo di quel genere? Non sarebbe cambiato niente in termini di spazio», aggiunge Alice Spanu.

E non sono mancati i commenti fra l’ironico e il pungente, con tanto di paragone fra il gazebo e una struttura: «Non dovevano intervenire i vigili, avrebbero dovuto chiamare l’Ispettorato del Lavoro per verificare se gli operai che hanno costruito l’immobile fossero in regola».

