«Il mausoleo Erlass in totale abbandono»  

«Si intervenga urgentemente per la salvaguardia del mausoleo Erlass, nel cimitero comunale».

Antonello Casu, consigliere di minoranza eletto nella lista Il nostro territorio, ha protocollato in Comune una nuova richiesta al sindaco Pietro Cocco, indirizzata anche al segretario e ai consiglieri comunali per la messa in sicurezza del monumento in cui sono sepolti i lavoratori di Gonnesa rimasti vittime di un incidente nel 1950, a Flumentepido, mentre si recavano a lavoro per la campagna di disinfestazione dalla malaria. Da anni il monumento funebre è circondato da assi e pali di sostegno e delimitato con rete arancione. «Avevo già presentato una richiesta di intervento, rimasta senza risposta - dice Antonello Casu - purtroppo non è cambiato nulla anzi le condizioni del mausoleo sono peggiorate. È importante intervenire al più presto per il rispetto e la giusta attenzione verso le persone che morirono in quel tragico incidente ma anche per una questione di sicurezza perché, viste le condizioni attuali del luogo, il mausoleo può essere una fonte di pericolo e rischio per chi si reca a visitare i propri cari nelle tombe limitrofe di quella zona del cimitero».

