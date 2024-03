Il mattone ha cambiato bandiera 

Arrivano dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra, soprattutto. Ma ci sono anche svizzeri, olandesi e qualche belga. Sognano tutti la stessa cosa: diventare proprietari di ville in Ogliastra. Gli affari non sono per tutte le tasche, del resto non si parla di immobili residenziali qualunque anche perché le mete più ambite sono Santa Maria Navarrese e Sarrala, la marina di Tertenia. Chi vende sono francesi e tedeschi, alla ricerca di liquidità immediata per mettersi a riparo da venti di crisi finanziaria che soffiano nei loro Paesi. Il mercato immobiliare in Ogliastra è frizzante e da qualche tempo si assiste a una sorta di turnover tra stranieri di diversa nazionalità.

La novità

L’avanzata degli americani e degli inglesi è un segnale tangibile sulle agende dei procuratori immobiliari. «Sono spinti dall’elevata qualità della vita, ma incide anche il richiamo della blue zone», spiega Alessandro Garuti, professionista del settore, originario di Milano ma trapiantato in Ogliastra, terra che conosce da una quindicina d’anni. Con i nuovi flussi del mercato cambiano anche le dinamiche delle compravendite. «Americani e inglesi, al contrario dei tedeschi e dei francesi che sono in ritirata, cercano esclusivamente appartamenti arredati. Vogliono chiudere l’affare chiavi in mano, senza doversi portarsi dietro nessun elemento d’arredo». L’identikit dell’acquirente attuale è una persona sopra i 50 anni d’età che punta alla qualità dell’immobile. I cambi di bandiera sulla proprietà degli immobili sono sempre più frequenti. «Tedeschi e francesi - dice Garuti - avvertono la crisi finanziaria nei rispetti Paesi e siccome i beni all’estero sono aumentati di tassazione preferiscono rientrare con liquidità».

Mercato dinamico

I nuovi investitori scovano l’Ogliastra sul web. «Ci sono tanti bravi influencer che riescono a valorizzare l’immagine dell’Ogliastra, territorio che esprime un grande potenziale e forse non ancora valorizzato a pieno. L’obiettivo - afferma il procuratore immobiliare - è incrementare il flusso di milanesi». A Santa Maria i prezzi medi di vendita si aggirano intorno ai 3 mila euro al metro quadro, qualcosa in meno a Sarrala ma le tipologie degli immobili sono differenti. Più stagnante è il mercato su Tortolì: «Rispetto a Sarrala, ad esempio, mancano gli spazi per realizzare una certa tipologia di immobile con piscina e giardino».

RIPRODUZIONE RISERVATA