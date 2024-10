Il mattone finisce all’asta 

La crisi divora il mattone. E non solo. Il numero è di quelli difficili da digerire: in Ogliastra ci sono 56 immobili all’asta, per un valore complessivo di 7,6 milioni di euro. Il dato è ricavato dalla panoramica sulle vendite in corso al Tribunale di Lanusei. Nove i paesi in cui insistono gli appartamenti, oltre a terreni, locali commerciali e industriali. Qualcuno, nel 68 per cento dei casia Tortolì (38 beni su 56 si trovano nel centro economico principale del territorio), ha perso la casa di famiglia e pure l’attività ricettiva, dopo che le banche e le agenzie di recupero crediti hanno avviato la procedura per riprendersi i soldi.

I dati

Le aste sono una grande opportunità per chi segue da vicino le aste giudiziali, cioè quelle riguardanti immobili oggetto di pignoramento o provenienti da fallimenti aziendali. Può essere un’occasione per le famiglie, oltre che un supporto per l’economia in generale. Ma non sempre può essere considerato un affare, perché occorre considerare lo stato di conservazione dell’immobile ed eventuali debiti di cui farsi carico, ad esempio le rate del condominio non corrisposte.

Oltre ai 38 immobili finiti all’asta a Tortolì (15 residenziali, 8 commerciali e 15 di altra natura) per un totale di 2,1 milioni di euro, al momento sono gestiti dal Tribunale tre beni ad Arzana (602.243 euro), 2 a Cardedu (506.928), uno a Girasole (558.840), tre a Lanusei (717.493), uno a Loceri (28.950), cinque a Lotzorai (180.766), due a Tertenia (52.852) e l’ultimo a Villagrande (787.661).

Emergenza povertà

«Il disagio abitativo è una componente importante dell’allarmante situazione di povertà», ammette Irene Murru, assessore comunale ai Servizi sociali, parafulmine delle difficoltà incontrate dalla comunità. Lo dimostra il numero delle case all’asta perché i proprietari non ce la fanno a pagare i debiti. A Tortolì sono sulla vetrina un’abitazione a 76.560 euro (l’udienza sarà domani), 5 appartamenti, sempre nella fascia entro i 100mila euro, altri 8 di un valore compreso fra 100 e 200mila euro, e uno sulla strada per il mare di San Gemiliano. Prezzo base 207mila euro ma il giudice accetterebbe anche 155mila euro. (ro. se.)

