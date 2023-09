«Il matrimonio tra gli eventi identitari» 

Fede, tradizione, l’attesa promessa d’amore, e un pizzico di modernità con la serata disco. Tutto pronto per la nuova edizione del Matrimonio selargino targata 2023, presentata ieri dal Comune insieme alla Pro Loco e sarà seguita in diretta da Videolina.

La Regione

C’è anche il sostegno della Regione che quest’anno assicura un impegno in più: «Abbiamo stanziato centomila euro per questa edizione, e altrettante risorse sono pronte per i prossimi due anni», le parole dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa che ha annunciato: «Sto già lavorando anche sul decreto per inserire la manifestazione nel registro dei grandi eventi identitari». Presente anche l’assessora regionale al Lavoro e all’immigrazione Ada Lai: «Il turismo e questa manifestazione hanno un’importanza fortissima nella creazione del lavoro», ha sottolineato. «Abbiamo finanziato un bel progetto che ci vedrà esportare in tutto il mondo le grandi tradizioni identitarie della Sardegna, una di questa sarà il Matrimonio selargino».

Gli sposi

I protagonisti sono come sempre i futuri sposi in catene: Valentina Plaitano, 21 anni, e Lorenzo Atzeni, cinque anni più grande, una delle coppie più giovani della storia di Sa Coja Antiga. «Siamo emozionati, e sempre più convinti di questa scelta», dicono mentre si tengono per mano. Per la coppia un sogno che si avvera, e il coronamento della loro storia d’amore sbocciata poco più di un anno fa. «I nostri amici pensavano fosse uno scherzo, ora hanno capito che è tutto vero e domenica saranno con noi in abito tradizionale durante le tappe del matrimonio».

Una manifestazione che, come ribadito dal sindaco Gigi Concu, «riesce sempre a emozionare come fosse la prima volta. È compito di noi amministratori», ha aggiunto, «fare in modo che la nostra identità non si dimentichi e che anzi, diventi un valore aggiunto dei nostri territori».

Le tappe

Il programma della manifestazione di fatto parte oggi, alle 18, con l’inaugurazione della mostra dell’artigianato locale in piazza Sì ‘e Boi. «La formula scelta è quella degli ultimi anni, con le tappe immancabili del rito», ha ricordato il presidente della Pro Loco Gianni Frau, «Sa Cantada a is piciocas e Su trasferimentu de is arrobas. Più una serie di iniziative che accompagneranno i due giovanissimi futuri sposi a pronunciare il fatidico “Sì” nella chiesa di Maria Vergine Assunta, per poi sigillare le promesse nella chiesa di San Giuliano».

Ritorna il Villaggio enogastronomico in piazza Si ‘e Boi, e ritorna anche l’atteso dj Sandro Murru, in programma per venerdì. Oltre a commedie e gare dialettali. «Tradizione e modernità che si incontrano ancora una volta e che mi portano a soffermarmi sulla scelta di Valentina e Lorenzo, esempio di come le tradizioni possano avvicinare anche le generazioni più giovani», il commento dell’assessora alla Cultura di Selargius Oriana Bernardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA