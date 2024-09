Il Matrimonio selargino fra novità e tradizione 

Emozionati, innamorati, e sempre più convinti della scelta fatta un anno fa con l’invio della candidatura. «Sposarci con l’antico rito del Matrimonio selargino è un sogno che si avvera», le parole dei futuri sposi in catene - Fiorella Esu, 31 anni di Siliqua, e Davide Musiu, 44 anni e selargino doc - a pochi giorni dal fatidico “eja” che sarà pronunciato nell’altare della parrocchia Maria Vergine Assunta, davanti alle telecamere di Videolina.

Le novità

La nuova edizione di Sa Coja Antiga targata 2024 è stata presentata ieri dal Comune insieme alla Pro Loco, nella cornice del sito monumentale di San Giuliano. Come sempre tutto sarà all’insegna della tradizione, ma non mancherà una ventata di modernità con la serata disco e la vigilia dello sposalizio all’insegna del cabaret. «Quest’anno ci sarà una grande novità», annuncia il sindaco Gigi Concu, «parte della manifestazione sarà concentrata nell’ex casa Cara di via Fratelli Bandiera, una struttura comunale che nei prossimi mesi inaugureremo come Ecomuseo del paesaggio. Di fatto sarà la casa degli sposi e delle tradizioni della nostra città, un’altra sede culturale all’interno di un grande polo museale che comprenderà anche la casa Putzu e la Caserma Cavalleggeri». Per l’assessora alle Politiche culturali Sara Pilia è il primo matrimonio da esponente della Giunta: «Poter dare il mio contributo nell’organizzazione dello sposalizio, dopo anni da spettatrice, è un onore e un privilegio, oltre che un’emozione diversa». Festeggiamenti in grande grazie al supporto economico confermato dalla Regione. Siamo bene felici di poter sostenere questo importante rito, che ha un valore turistico ma anche di conservazione delle nostre tradizioni”, il commento dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

Gli sposi

La coppia di fidanzati, con gli occhi che brillano e il sorriso stampato nel viso, non vedono l’ora. «Siamo felici e pronti a coronare il nostro sogno d’amore», dicono dopo mesi trascorsi a esercitarsi fra serenate in campidanese e balli folk. Pronti a scrivere una nuova pagina della storia selargina.

Il programma

Si parte oggi con il primo appuntamento che apre il programma della manifestazione, la gara poetica dialettale in piazza Maria Vergine Assunta alle 21. Domani spazio all’inaugurazione della mostra degli artigiani locali in piazza Si ‘e Boi, seguita dalla commedia in lingua sarda nella piazza davanti alla parrocchia. Venerdì e sabato le due tappe che faranno rivivere piccoli scorci del matrimonio selargino di un tempo. «Vivremo l’emozione della tradizionale serenata alle giovani ragazze da maritare, Sa cantada a is piciocas», spiega Gianni Frau, storico presidente della Pro Loco, «sabato sarà il turno di Su trasferimentu de is arrobas. Per poi arrivare alla domenica con l’unione dei due sposi con la catena, simbolo di amore eterno». Venerdì sera spazio anche alla musica dei Non soul funky, sabato lo spettacolo con Benito Urgu.

RIPRODUZIONE RISERVATA