Il matrimonio “blu” da mille e una notte davanti a Tavolara  

Il matrimonio dipinto di blu è andato in scena davanti alla montagna che spunta in mezzo al mare, tutto nella visione onirica, molto ben pagata, dell’artista e show producer Etienne Russo, uno dei più noti e importanti produttori di spettacoli al mondo. È lui che ha ideato e disegnato l’allestimento da milioni di euro per il ricco matrimonio arabo. Ieri sera, a partire dalle 20, nella grande scatola blu (cinquanta metri di fronte) appoggiata sul prato di Villa Joy (davanti al mare di Cala Finanza) 600 invitati selezionatissimi e sorvegliatissimi, da mare e da terra, hanno festeggiato gli sposi, la ricchissima saudita Haya Juffali e il manager, anche lui saudita, Ibrahim Almojel.

Tutto blu

Cala Finanza, per l’occasione, si è trasformata in una sorta di bunker. Tutti gli accessi della villa affittata per il matrimonio da mille e una notte erano controllati dal personale ingaggiato da una società specializzata, mentre Polizia e Carabinieri hanno operato all’esterno. Il via vai di auto e suv neri da Porto Cervo, dagli hotel Cervo, Romazzino e Cala di Volpe, è iniziato poche decine di minuti prima delle 19. Gli sposi erano accompagnati da parenti e amici. Dentro il parallepipedo blu, chiuso da grandi vetrate, con la moquette blu, a un certo punto c’era un bel pezzo di ricchezza del mondo. Basti pensare alla famiglia della sposa, al vertice del gruppo privato più importante dell’Arabia Saudita, EA Juffali and Brothers, con interessi, su scala mondiale, nei settori energetico, produzione e vendita di veicoli (partner di Mercedes Benz), costruzioni, assicurazioni e telecomunicazioni. Ieri, manager e amministratori delegati di multinazionali (Michelin, Mercedes, Siemens per citare alcuni colossi dell’industria mondiale) hanno omaggiato gli sposi. Aziende specializzate, ingaggiate per l’occasione, hanno provveduto a sorvegliare e trasportare gioielli e valori. La blindatissima villa Joy di Cala Finanza (della famiglia Leone) è stata trasformata e adattata, soprattutto la parte esterna, per rendere unici e fantasmagorici cerimonia e ricevimento.

La discoteca

Gli invitati sono entrati nel grande parallepipedo blu, dove le luci della sera e la maestosa Tavolara hanno creato uno scenario magico. La cena e tutti i servizi per gli ospiti sono stati curati da un ristorante di San Pantaleo. Ma la festa è andata per ore non solo nel super gazebo, infatti all’esterno, sempre nel perimetro di villa Joy, è stata allestita una discoteca. I vari moduli sono collegati da grandi pedane in legno, che legano le piattaforme dove si sono spostati gli invitati. Molti i sauditi, insieme a teste coronate europee, tutti a rendere omaggio al padre della sposa, lo sceicco Khaled Juffali.

ll mago indagato

Ma il personaggio più interessante della serata araba di Cala Finanza non è un petroliere e neanche un miliardario. Sicuramente è Etienne Russo, lo show producer che ha pensato e ideato lo scenario e i colori della festa di Cala Finanza. Un signore che da anni cura le sfilate di case di moda come Dior, Chanel, Hermès, Moncler e Givenchy e ha organizzato centinaia di spettacoli in tutto il mondo. È lui che nei giorni scorsi era presente durante l’ispezione della Guardia costiera a Cala Finanza. Ed è lui che è stato segnalato alla Procura di Tempio, per il maxi gazebo posizionato a pochi metri dal mare. Russo ha parlato con i militari della Guardia costiera della Capitaneria di porto di Olbia e della Procura di Tempio. Tecnicamente è indagato per la violazione del Codice della Navigazione, rischia una multa da 513 euro. La Procura sta valutando anche eventuali violazioni, che potrebbero essere di natura amministrativa.

Visto dal mare lo scatolone blu non è esattamente bello, ma ieri, all’interno, il matrimonio arabo è riuscito a meraviglia.

