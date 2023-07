Il mate di Jankto, Augello e Pereiro super a ping pong 

INVIATO

Saint-vincent. Il ritiro non è soltanto campo. È vita di gruppo, 24 ore su 24, è condivisione di ogni momento, sia di lavoro, sia di svago, a tavola o in camera.

I re del ping pong

Non c’è ritiro senza play, ce l’hanno quasi tutti in stanza. C’è poi chi preferisce ascoltare musica o rilassarsi con un bel film. Ma l’attrazione più grande durante le ore libere al “Miramonti” di Saint-Vincent è il tavolo da ping pong. Ci provano in tanti, ma nessuno, sinora, è riuscito a battere Augello e Pereiro. Il biliardo senza buche (all’Italiana) non appassiona.

La petizione per Pavoletti

Sono arrivati da Extrepieraz - una quarantina di minuti d’auto dal campo sportivo di Châtillon - con dei cartelli in cartone di cui uno dedicato a Pavoletti, praticamente l’invito a una petizione: “Pavoletti in Nazionale? Una firma”. Divertito, il capitano del Cagliari lo ha firmato per poi posare per una foto con i cinque ragazzi valdostani.

Il mate alla ceca

Non capita spesso di vedere un giocatore nato e cresciuto a Praga sempre col mate in mano. Tra i più sorpresi, i due uruguaiani Nandez e Pereiro per i quali il mate - tipica bevanda sudamericana - è un rito. «L’ho scoperto da compagni uruguaiani e argentini e da allora lo porto sempre con me, mi rilassa», ha spiegato Jankto.

Bonato e Stagno in ritiro

Tra l’amichevole con la Roma e il contratto di Eldor Shomurodov, la loro presenza era fondamentale. Il ds rossoblù Nereo Bonato e il segretario generale Matteo Stagno sono arrivati in ritiro a Saint-Vincent praticamente assieme all’attaccante uzbeko. Il primo è già ripartito, il secondo tornerà oggi nell’Isola.

Festa in piazza

Inizia a intensificarsi il viavai di tifosi rossoblù nelle vie del centro di Saint-Vincent. Il pienone è previsto nel weekend in occasione dell’amichevole di sabato con la Juventus Under 23 e della presentazione della squadra domenica sera in piazza Vittorio Veneto.

