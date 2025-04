Il match winner: «Un successo fondamentale» 

Ascoli. Il gol del colpaccio arriva da San Marino. All’improvviso, perché era l’Ascoli che stava premendo, e con sorpresa, perché obiettivamente Nicola Nanni di spazio ne aveva avuto pochissimo negli ultimi mesi. Il centravanti ha esultato vistosamente dopo la rete del 2-1 realizzata al 95’. «Brentan ha messo una splendida palla e io ci ho creduto. È una vittoria fondamentale per il terzo posto, per questo ho esultato così tanto. Mi sento di ringraziare tutti i compagni, lo staff tecnico e la società perché mi fanno sentire parte di una famiglia». L’attaccante rossoblù è motivatissimo: «Al di là del minutaggio cerco di migliorare giorno dopo giorno e di farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa. Del resto in questa squadra chiunque può incidere. Siamo una squadra che vuole arrivare al massimo della condizione nei playoff perché sentiamo la spinta della città e vogliamo regalare ai tifosi qualcosa di importante».

A fine partita c’è stata anche una dedica speciale da parte della Torres fatta dal capitano Gigi Scotto: «Dedichiamo questa vittoria e facciamo le condoglianze alla famiglia di Claudio, ragazzo sassarese recentemente scomparso».

L’allenatore

Il tecnico Alfonso Greco analizza la gara: «Abbiamo approcciato bene la partita e potevamo andare anche in vantaggio sul rigore non dato a Guiebre, rischiando però qualcosa nel finale di primo tempo. Nella ripresa abbiamo commesso qualche errore tecnico di troppo ma ci siamo ripresi con i cambi». L’allenatore è onesto: «Probabilmente il pari sarebbe stato il risultato più giusto, in settimana analizzeremo la prestazione per lavorare sui dettagli». Poi aggiunge: «Il finale di stagione è un periodo molto particolare: molte squadre vogliono arrivare ai playoff o evitare i playout, quindi tutte giocano al massimo potenziale e questo a volte fa dimenticare quanto siano pesanti i punti in palio».

Infine sui cartellini presi: «I principi che mettiamo in campo ci espongono a questo tipo di situazioni, ma preferisco vedere intensità piuttosto che una difesa morbida per evitare l’ammonizione».

