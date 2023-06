Il match winner se la gode: L’importante? Esserci divertiti 

Scoppia la festa in campo al triplice fischio. La Cooper Band vince la finalissima dell’Over 55 grazie ad una rete di Giuseppe Nioi al terzo minuto della ripresa.

Decisivo

Il match winner si gode il pomeriggio trionfale ma non si scompone. «Ci siamo divertiti e questa era la cosa più importante. Non pensavamo potessimo arrivare fin qui, nonostante il bel campionato che abbiamo disputato». Per il bomber di giornata, portiere da una vita (attuale preparatore dei portieri delle giovanili del Cagliari) diventato attaccante a fine carriera il gol è stato «bello e importante, sono felice».

La punta asseminese si gioca la palma di migliore in campo con un altro dei protagonisti della finalissima di sabato. Massimo Pisu, esterno d’attacco della Polisportiva Sestu, nonostante la sconfitta, la prende con filosofia. «Se non è entrato quel tiro a cinque minuti dalla fine - osserva - significa che doveva andare a finire così. Purtroppo non è servito. Dispiace perché ci tenevamo, per tutto il torneo abbiamo fatto bene con una difesa che aveva subito solo sette gol prima della finale, è chiaro che se poi si cambiano sei giocatori i risultati sono questi».

«Vittoria meritata»

Non sta nella pelle un raggiante Ignazio Farci, allenatore della Cooper Band, che quasi non trova le parole per descrivere l’emozione che prova nell’immediato dopo-gara. «Tutto bellissimo, ci speravamo». E ci sperava pure Giuseppe Pili a mettere la firma sulla vittoria, ma la prodezza di Cossu gli ha negato il 2-0 nel finale. «Peccato, ma l’importante era vincere e abbiamo meritato questo titolo». (a.z.)