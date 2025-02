il match winner profeta in patria: «È bellissimo» 

sassari. Il fine settimana stellare di Michele Carboni: sabato ha festeggiato il compleanno del padre Gavinuccio, domenica ha bagnato il suo esordio da titolare in maglia rossoblù con la rete della vittoria. «Una bella emozione esordire così, con un gol che ha aiutato la squadra a portare a casa i tre punti. È bellissimo. Quando Fischnaller ha calciato la punizione speravo che la palla cadesse dalle mie parti: è andata bene. Il gol lo dedico naturalmente a mio padre, che ha fatto gli anni, ma non avevo fatto promesse...».

Classe 2004, sassarese doc, è passato attraverso la Primavera del Cagliari, ha giocato da professionista con la Ternana nel girone d’andata nello stesso girone B di Serie C ed è stato richiamato nella sua città tre settimane fa, alla chiusura del mercato invernale. Carboni ha giocato davanti a tifosi e famiglia: «C’erano tutti. I miei genitori, mia sorella, mio zio, mio padrino, mia madrina e anche tanti amici».

Si sente a casa, anche come squadra. «L’ambientamento è stato più rapido di quello che pensavo. I ragazzi sono davvero al top, aiutano e consigliano».

I due talenti

Questa volta è stato Carboni a essere sostituito da Giuseppe Mastinu. E del resto il triennale che ha firmato con la società sassarese guarda proprio al futuro. I due hanno caratteristiche molto simili per tecnica, visione di gioco, capacità di creare passaggi illuminanti per i compagni. La domanda di tutti: i due talenti, due numeri “10” per attitudine, potranno giocare insieme? «Da Beppe non posso che imparare ogni giorno in allenamento». Il tecnico Alfonso Greco lascia aperta la porta: «Quando due giocatori sono forti non c’è problema. Michele vede il calcio e sa dialogare con gli altri negli spazi stretti». Proprio l’abilità di Carboni è stata fondamentale e il giocatore rossoblù spiega: «Avevamo preparato questi scambi stretti perché dovevamo bucare la difesa del Pontedera con scambi veloci».

Domenica il big match contro la sua ex squadra, la Ternana: «Non so dire come finirà ma so che sarà una partita spettacolare tra squadre forti che cercano di imporre il proprio gioco. Noi ce la metteremo tutta per fare bottino pieno».

