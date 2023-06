Il match di Lapadula: col Pescara centrò marcatori e promozione 

Pugliese per parte di padre (papà Gianfranco è nato a Savelletri, nel Brindisino), peruviano da parte di mamma Blanca Aida, torinese di nascita, ma Gianluca Lapadula è svizzero per la puntualità nel fare gol. Soprattutto quelli pesanti. Come quello segnato giovedì sera alla Domus, dopo appena nove giri di lancette: assist di Mancosu e colpo di testa di Lapagol, bomber implacabile in campionato prima e nei playoff poi.

Il re dei gol

A Parma era uscito zoppicante, per un pestone alla caviglia che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca. Ma ci vuole altro per fermare un combattente come Lapadula. Qualche giorno in differenziato e, contro il Bari, si è presentato al suo posto al centro dell'attacco. Prima ha ritirato il “Premio Pablito”, consegnatogli dal presidente della Lega di B Balata come miglior cannoniere della cadetteria nella stagione regolare. Poi si è buttato nella mischia. La rete dell'1-0, il raddoppio annullato solo per un precedente fuorigioco e la solita lotta continua in mezzo ai difensori avversari, abbastanza per consumare le poche energie disponibili e lasciare il posto nel finale a Pavoletti, la bocca da fuoco con cui, per un motivo o per l'altro, non riesce proprio a far coppia.

Stasera, nella madre di tutte le partite, Lapadula sarà regolarmente al suo posto, a guidare l'assalto ai pugliesi a caccia di una vittoria che vorrebbe dire Serie A. «Avrei firmato col sangue», ha spiegato giovedì sera, «per avere la possibilità di andare in A con un gol». Quello che l'italo-peruviano, dall'arrivo di Ranieri in panchina, ha trovato quasi sempre. Sulle ventidue gare giocate col tecnico di Testaccio, infatti, il bomber ha segnato 18 reti, restando a secco solo in otto partite.

Tutto in una notte

Inutile dire che Ranieri, il Cagliari e tutti i tifosi, questa sera, penderanno dai suoi scatti. Come quello dello scorso 18 febbraio, ancora al San Nicola e ancora contro il Bari: assist del solito Mancosu, guizzo dentro l'area e palla in rete dopo appena 2 minuti. Un sogno poterlo replicare, rompendo subito il ghiaccio e portando il destino dalla parte dei rossoblù. Magari evitando proteste come quelle che, sempre quel giorno, gli costarono un cartellino rosso. E senza tocchi assassini nell'area cagliaritana, visto che col Bari, sia in campionato che nei playoff, il pari è stato scritto proprio con un rigore a tempo scaduto.

Storie di bomber

In fondo, Lapadula col Bari si trova a suo agio. Cinque precedenti e 4 reti, 2 realizzate col Pescara e altre 2 con il Cagliari, in questa stagione. Oggi ci riproverà, andando all'inseguimento di una doppietta, classifica cannonieri e promozione in A, come gli riuscì già nella stagione 2015-16 col Pescara, sempre passando dai playoff. E come, dal 2013-14 (prima stagione con sei squadre agli spareggi) è riuscito ad altri cinque goleador: Pazzini col Verona nel 2016-17, Caputo con l'Empoli nel 2017-18, Donnarumma col Brescia nel 2018-19, Simy col Crotone nel 2019-20 e Coda col Lecce lo scorso anno. C'è poi chi, nonostante il trionfo tra i goleador, non ha centrato il grande salto come Matteo Mancosu (fratello di Marco), che vinse il titolo proprio nel 2013-14, ma le cui 26 reti non bastarono al Trapani, che chiuse la stagione addirittura al 14° posto. Peggio è andata a Iemmello, 20 reti come Simy nel 2019-20, che col Perugia precipitò in C dopo la sconfitta nei playout.

