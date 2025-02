Il match con i gialloblù verso il sold-out 

Avanti adagio, comunque avanti. Anche ieri Luvumbo ha svolto buona parte dell’allenamento insieme ai compagni per poi staccarsi al momento della partitella e proseguire da solo. L’attaccante angolano - rientrato in gruppo l’altro ieri, seppur in modo parziale - sembra rispondere bene ai test, il dolore alla caviglia sinistra sta pian piano svanendo del tutto. Lo staff tecnico, d’accordo con quello medico, preferisce, tuttavia, non forzare i tempi.

Difficilmente, quindi, Zito sarà a disposizione per lo scontro diretto di domenica con il Parma. Al massimo, Nicola potrebbe convocarlo per ricominciare a fargli respirare di nuovo il clima partita (lo ha fatto spesso nel corso della stagione con chi rientrava da un lungo infortunio). Del resto, Luvumbo è out da un mese e mezzo e dovrà quindi ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile, a prescindere dalla caviglia.

Oggi nuova seduta mattutina ad Asseminello per i rossoblù. Stesso orario, domani, per l’allenamento di rifinitura attraverso il quale Nicola scioglierà le riserve sulla formazione anti-Parma. C’è grande attesa per la sfida con i gialloblù di Pecchia anche tra i tifosi. Già raggiunta quota 15.800 spettatori tra abbonati e biglietti venduti. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA