Il “massacro” di Manila 

ITALIA 63

STATI UNITI 100

Italia : Spissu 8, Tonut 11, Melli 5, Fontecchio 18, Ricci 5, Spagnolo, Polonara 1, Diouf 4, Severini 4, Procida 4, Pajola, Datome 3. All. Pozzecco.

Stati Uniti : Haliburton 18, Bridges 24, Johnson, Ingram 8, Banchero 8, Portis Jr. 7, Edwards 3, Brunson 9, Hart 5, Jackson Jr. 2, Kessler, 4 Reaves 12. All. Kerr.

Arbitri : Anaya (Pan), Zurapovic (Bos) e Fernandez (Arg).

Parziali : 14-24; 24-46; 44-83.

Cosa c'è di peggio che incontrare gli Usa? Incontrare gli Usa dopo che hanno perso (con la Lituania) e hanno ricevuto critiche pesanti. Punti nell'orgoglio, gli statunitensi fanno una prestazione superba per intensità fisica e mentale che stronca già nel primo quarto qualsiasi velleità da medaglia dell'Italia e anche qualsiasi velleità di partecipare all'Olimpiade senza passare per il pre-olimpico. Finisce 100-63, uno dei passivi più pesanti della storia, ma non un primato, perché nel 1955 la Cecoslovacchia doppiò l'Italia 96-48. «Un divario impietoso per quanto fatto finora da questo gruppo del quale sono orgoglioso», ha detto a fine gara Nik Melli che portava sul volto i segni delle battaglie dentro l'area, affrontate spesso in testarda solitudine.

Azzurri eliminati dalla corsa a quella che sarebbe stata la prima medaglia di un Mondiale che resta ostico: mai oltre il quarto posto. Datome e compagni restano però nelle Filippine. Dovranno disputare infatti due partite per le posizioni dalla quinta all'ottava. Giovedì affronteranno la perdente tra Germania e Lettonia. Dall'altra parte del tabellone invece c'è la Lituania (senza l'ala Bendzius, infortunato) e la perdente tra Canada e Slovenia.

Le dichiarazioni

Il coach Gianmarco Pozzecco ha sottolineato: «Siamo dispiaciuti e amareggiati, ma questi ragazzi meravigliosi sono entrati fra le prime otto quando in pochi ci credevano. Certo il sogno lo coltivavamo, ma oggi abbiamo giocato non solo con l'America, ma con l'America che ha perso con la Lituania». Il capitano Gigi Datome, alla sua gara numero 201 (ha raggiunto Vecchiato) ha spiegato così la gara: «Loro hanno un atletismo e una fisicità che noi ci sogniamo. In più se loro fanno canestro da tre e noi no, non te la puoi giocare. Certo la beffa è che il premio per essere arrivati primi nel girone è avere trovato gli Usa, ma resto contento di questo gruppo».

Differenze abissali

L'Italia ha iniziato con una buona difesa (salvo i rimbalzi offensivi concessi) e un Tonut brioso: 8-7. Coach Kerr ha fatto il cosiddetto cambio all'americana: tutti fuori e dentro un altro quintetto, con un play vero, Haliburton, e una difesa capace di cambiare su tutti gli azzurri, che come hanno sbagliato qualche tripla aperta hanno perso fiducia e raramente si sono arrischiati a sfidare con le penetrazioni gli atleti avversari.

Non è servita neppure la mossa anticipata del quintetto con Pajola play e quattro ali, perché la mira è rimasta disastrosa: 2/19 da tre all'intervallo contro il 7/19 degli americani. Percentuali che si sono protratte nel terzo quarto dove la partita è stata chiusa con largo anticipo dagli Usa, ormai in gas contro un'Italia dove solo Fontecchio e Melli hanno saputo replicare anche fisicamente. Il distacco ha toccato persino il -41, con gli statunitensi aggressivi ed esplosivi sino a due minuti dal termine.

RIPRODUZIONE RISERVATA