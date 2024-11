Il Masise si prepara a festeggiare il quarantesimo compleanno 

A dicembre, il Masise compie 40 anni. L’associazione di volontariato vuole ricordare il compleanno con dibattito sull’ambiente, coinvolgendo anche le scolaresche. Si inizierà il 7 dicembre con la celebrazione di una messa nella sede di via Dalla Libertà a Sinnai in ricordo dei volontari che non ci sono più. Per il resto, il programma è da definire. Prevista anche l’inaugurazione di un grande dipinto che testimonia l’attività operativa dei volontari in questi lunghissimi anni trascorsi nella lotta agli incendi e nell’aiuto alle popolazioni colpite da alluvioni e terremoti nella Penisola.

Una bella storia quella del Masise, che in questi lunghi anni ha tesserato almeno1300 volontari. Molti non ci sono più, altri hanno lasciato, tanti ancora sono sulla breccia da sempre. Come Nicola Isoni, storico vice presidente a fianco del primo presidente Luciano Bernardi che ha lasciato l’incarico nel 2013 ad una donna, l’attuale presidente Luigia Cappai.

«Ogni giorno - dice Cappai - sono almeno in 15 a dare la propria disponibilità. In estate, col pericolo fuoco, diventano molti di più. Sempre pronti dove c’è necessità. rappresentiamo i Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo, ma anche Burcei. Ovviamente siamo pronti ad intervenire ogni qualvolta veniamo chiamati in campo dalla macchina della Protezione civile regionale».

Il Masise è nato nel 1984 ma già quattro anni prima un gruppo ancora in via di formazione andò a fare volontariato nell’Irpinia devastata da un terremoto. Tantissime le esperienze di protezione civile. Indimenticabili le trasferte oltre confine, in Albania e Romania dove si combatteva la guerra civile.

«Una grande bellissima storia - racconta ancora Cappai - abbiamo dato la nostra professionalità contro gi incendi, durante le alluvioni nel Sarrabus, a Olbia, a Bitti, in Piemonte e in altre parti d’Italia. Abbiamo fatto da testimoni a storie di disperazione, abbiamo visto gli occhi stravolti delle donne migranti dall'Africa. Ma siamo stati protagonisti - aggiunge Cappai - anche di belle storie. Splendide, indimenticabili esperienze». E intanto a Sinnai sono nate tantissime altre associazioni di volontariato che hanno altri importanti ruoli bella società al servizio di chi ha bisogno.

