Il Masise compie 40 anni e ricorda i volontari scomparsi 

La commozione è stata palpabile quando il parroco padre Gabriele Biccai ha ricordato i volontari del Masise che non ci sono più. Ieri mattina a Sinnai si sono aperte le manifestazioni per i 40 anni dell’associazione di volontariato che abbraccia i Comuni di Sinnai , Maracalagonis e Settimo . Anni lunghi, difficili con interventi sul territorio regionale, ma anche nella penisola e all’estero. C’erano anche alcuni fondatori del Masise. Fra questi, Luciano Bernardi, figura storica del volontariato in Sardegna, accompagnato da una figlia e dall’attuale presidente dell’associazione Luigia Cappai.

C’era anche l’assessora regionale all’Ambiente Rossana Laconi, il capo di Gabinetto Cesare Moriconi, la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, quella di Maracalagonis Francesca Fadda, assessori comunali, rappresentanze di diverse associazioni arrivaei da Quartu, Nuraminis, Sant’Andrea Frius, i Forestali, il coro Serpeddì. La sindaca Pusceddu ha salutato gli ospiti, ha ricordato la storia del Masise, la sua importante presenza sul territorio. L’assessora all’ambiente Laconi ha detto che la Regione continuerà a guardare al volontariato con le attenzioni di sempre: «Volontariato vuol dire solidarietà». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA