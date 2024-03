Il Masainas vola col Perdaxius, Sette gol per Il Don Bosco  

Atl. Masainas 3

Perdaxius 1

Atletico Masainas : Bove, Manca, Cui, Uccheddu, Melis, Milia, Carrus, Pessiu, Achenza, Ballocco (60’ Pinna), M. Cosa. Allenatore Farci.

Perdaxius : E. Di Meglio, Curreli, C. Di Meglio, D. Cadoni, Porcu, Deluna (70’ Fidanza), G. Cadoni (75’ Foglia), D. Manca, Chia, Miali, Congiu. Allenatore Porcu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

R eti : 14’ (r) Milia, 32’ D. Manca, 65’ Cui, 76' M. Cosa.

La marcia di avvicinamento alla Promozione dell’Atletico di Masainas procede a ritmi spediti e stavolta ne ha fatto le spese (superato 3-1) il Perdaxius in un sanguinoso derby sulcitano: i padroni di casa a caccia di punti per la matematica certezza della vittoria del campionato, gli ospiti impelagati nella zona retrocessione. Ne è emerso un primo tempo ricco: l’Atletico passa in vantaggio al 14’ col calcio di rigore realizzato da Milia. Poi arriva il pari di D. Manca (deviazione determinante di Uccheddu). Il Perdaxius non ha timori riverenziali, ma deve cedere al 65’ quando Cui insacca di testa sugli sviluppi di una punizione di Achenza. Poi subito dopo Pessiu si divora il 3-1 che però arriva al 76’: Carrus porge l’assist a Momo Cosa che supera un difensore e poi anche il portiere in uscita. Nel finale palo (dopo una parata difficile di Bove) del Perdaxius. (a. s.)

