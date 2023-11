Il Masainas sbanca Perdaxius e conquista il primato 

Perdaxius 1

Atl. Masainas 2

Perdaxius : Di Meglio, Curreli, Porcu, Cadoni, M. Manca, Deluna (70’ Fidanza), Congiu, Chia, D. Manca, Lorrai (75’ Loddo), Miali. Allenatore Tinti.

Atl. Masainas : Bove, Manca, Uccheddu, Cui, Cuccu, Carrus, Pistis (70’ Ballocco), Achenza, Pessiu (85’ Pusceddu), Pinna, Cosa. Allenatore Farci.

Arbitro : Piras di Cagliari.

Reti : 1’ Chia, 37’ Cosa, 76’ Pinna.

L’Atletico di Masainas fa terribilmente sul serio: nell’anticipo di sabato supera per 2-1 il Perdaxius al culmine di un derby molto sofferto. La formazione di Marco Farci si consolida nei piani alti della classifica in cui è lecito cominciare a sognare in grande. Però a passare in vantaggio dopo nemmeno un minuto di gioco sono stati i padroni di casa che disputano le gare interne nella vicina Villaperuccio in attesa che sia pronto l’impianto di Perdaxius: si deve alla rete immediata di Chia al primo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pari degli ospiti arriva grazie al bel gol di Momo Cosa su lancio di Uccheddu. Poi quasi solo Masainas. Il Perdaxius peraltro resta in dieci al 60’ per l’espulsione di M. Manca e va in sofferenza. Pinna centra la traversa, le insidie sono dietro l’angolo e la decide Pinna al 76’ su cross di Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA