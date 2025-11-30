Il Masainas inciampa e il Gonnosfanadiga ne approfitta 

Antiochense 2

Atl. Masainas 2

Antiochense : Pintus, Madeddu, Valentino, Marreddu, Scibilia, M. Cosa, Ciccu (70’ Perna), Manca (70’ A. Cosa), Muscas (62’ Podda), Sabiu, Frau. Allenatore Piras.

Atl. Masainas : Bove, Maricca, Melis, Biccheddu, Uccheddu, Porcu, Giovagnoli, K. Congiu (75’ D. Congiu), Bustamante, F. Mura (80’ Lindiri), M. Mura. Allenatore Tinti.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 12’ Maricca, 44’ F. Mura, 46’ Manca, 65’ M. Cosa.

Un tempo per parte e la capolista Atletico Masainas si fa imporre il pari dall’Antiochense. Piove, la gara diventa battaglia e l’Atletico mostra subito i muscoli: al 7’ usufruisce di calcio di rigore che Giovagnoli tira ma Pintus para. Al 12’ i lagunari capitolano per il gol di testa di Maricca. La reazione dell’Antiochense è immediata e per molti tratti inchioda nella propria metà campo l’Atletico. Allo scadere della prima frazione è letale una disattenzione e mostra come la capolista abbia meccanismi rodati: Congiu ruba palla, parte il contropiede, assist a F. Mura che deposita. Colpo di scena nella ripresa: pronti via e Manca accorcia. Cresce la pressione dei lagunari, l’Atletico regge bene, sfiora con M. Mura due volte la rete del 3-1 ma poi paga dazio e cede al 65’ per il classico gol dell’ex: Momo Cosa fa 2-2 con un gran tiro. (a. s.)

