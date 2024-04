Il Masainas in Promozione «Un lavoro lungo 18 anni» 

Masainas. La squadra non era stata costruita per vincere, poi però è diventata un rullo compressore. E ha vinto il torneo con sei turni di anticipo, pochi giorni dopo Pasqua. A Masainas si fa ancora festa per il modo in cui l’Atletico ha sbancato il girone B di Prima categoria conquistando la Promozione in pratica quasi due mesi prima della fine del campionato.

«Chiaro che questo risultato», commenta il presidente Antonello Etzi, 60 anni, dipendente pubblico, a capo di un pool di sostenitori che non hanno lesinato contributi, «dinanzi al quale non ci potevamo più sottrarre quando è diventata palese la nostra forza, nasce dagli ultimi due anni di programmazione durante i quali si è pensato di fare il salto di qualità». Qualche ritocco in difesa, il potenziamento dell’attacco (quattro giocatori già in doppia cifra quanto a gol) e le scelte giuste hanno pagato: «C’è un lavoro lungo diciotto anni», sottolinea Etzi, «e chi ha accettato il nostro progetto lo ha capito. Siamo anche consapevoli che da questo momento in poi qualche nostro ragazzo finirà nel taccuino di club più blasonati ma siamo anche sicuri che la maggior parte dei giocatori resterà». A guidarli è stato Marco Farci, allenatore di lunga esperienza: «Per rispetto del campionato e degli avversari cercheremo di chiudere imbattuti», conclude Etzi.

