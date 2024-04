Il Masainas fa festa: batte il cortoghiana ed è promosso 

Cortoghiana 0

Atl. Masainas 4

Atl. Cortoghiana : Billai, Marreddu (85’ Moi), Bove, Biccheddu, S. Scardanzan, Cogotti (70’ Melis), Martini, Marteddu, Sartini (85’ Galli), Fenu (75’ Onnis), Pau (70’ Ardau). Allenatore Piras.

Atl. Masainas : Bove, Manca, Cuccu, Milia, Cui, Uccheddu (80’ Borrelli), Pessiu (70’ Melis), Carrus, Pinna (75’ Ballocco), Achenza (87’ Soru), Cosa. Allenatore Farci.

Arbitro : Bolognesi di Sassari.

Reti : 7’ e 80’ Achenza, 33’ e 48’ Cosa.

L’Atletico di Masainas sceglie Carbonia per festeggiare uno storico primato sportivo per il piccolo club sulcitano: conquista i 3 punti per la aritmetica salita in Promozione andando a vincere 4-0 in casa del Cortoghiana. E pone fine così a una cavalcata trionfale, di fatti progettata la scorsa estate quando il presidente Antonello Etzi e l’allenatore Marco Farci hanno individuato i giocatori giusti per tentare la sfida. Apre subito Achenza con un gran gol. Raddoppia Cosa alla mezzora (ma esiste il sospetto dell’off-side). Il raddoppio di Cosa al 48’ è straordinario: tiro di prima intenzione in controbalzo. Gli spalti gremiti dai tifosi giunti da Masainas capiscono che la festa può iniziare con il suggello di punizione di Achenza per il 4-0 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA