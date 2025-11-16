Il Masainas è travolgente, la Virtus Furtei fa sul serio  

Orrolese 0

Atl. Masainas 3

Orrolese : Contu, Anedda, Bevere, Sulis, Cauli, Timon, Testa, Rufo, Bustamante, Serio, Mayer. Allenatore Carracoi.

Atl. Masainas : Bove, Carsetti, Melis, Biccheddu, P. Uccheddu, Porcu, Giovagnoli, Suella, Michels, F. Mura, M. Mura. Allenatore Tinti.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : 55’ P. Uccheddu, 72’ e 78’ Suella.

Colpo dell’Atletico Masainas, che ritorna dalla trasferta sul campo dell’Orrolese con tre gol all’attivo e altrettanti punti in più in classifica. Primo tempo piuttosto equilibrato. Al 20’ si affaccia in avanti l’Orrolese su azione di contropiede, ma tutto sfuma. Sul finire del primo tempo è l’Atletico a rendersi pericoloso con un colpo di testa di Suella, la palla finisce di poco alta sopra la traversa. Inizia la ripresa e la manovra degli ospiti si fa più pericolosa: al 55’ si sblocca il risultato grazie al capitano Paolo Uccheddu, bravo a superare in dribbling il diretto avversario e a infilare in rete dopo un tiro dal limite. Il Masainas insiste, questa volta con Suella, che a due passi dalla porta manda fuori con un colpo di testa. Al 72’ il gol del raddoppio: contropiede del Masainas, Suella solo davanti al portiere non fallisce l’occasione. Al 78’ ancora Suella si ripete, firmando la sua personale doppietta e infilando così la terza rete della partita. È lo 0-3 finale.

