Il martire patrono con la Madonna di Bonaria 

È stato ristrutturato e si trova a Sant’Antioco il quadro del 700 che raffigura Nostra Signora di Bonaria e il martire mauritano Antioco, patrono di Sant’Antioco e della Sardegna.

L’opera d’arte acquistata da un gruppo di cittadini di buona volontà è tra le disponibilità del parroco, don Giulio Corongiu, nella chiesa intitolata alla Madonna e potrà essere ammirato dal prossimo 2 settembre, data in cui è prevista la presentazione dell’opera agli antiochensi e la collocazione definitiva all’interno della chiesa. Il quadro apparteneva all’editore Ettore Gasperini ed è stato acquistato da un gruppo di benefattori di Sant’Antioco, a seguito della sua scomparsa. Il prezioso lavoro di restauro fatto da Maria Albai, ne ha accentuato soprattutto i colori e la lucentezza. «È un lavoro importantissimo dal punto di vista religioso e della devozione - dice Roberto Lai, per decenni al servizio dell’arma dei carabinieri del tutela patrimonio artistico - Il Santo infatti, quando veniva raffigurato insieme alla Madonna è proprio perché gli si riconosceva la particolare capacità di intercessione. Inoltre, la scritta inserita nel lavoro che verrà esposto nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria in Sant’Antioco, conferma che il Santo è da sempre considerato patrono della Sardegna».

