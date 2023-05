Il Martire nei luoghi della tradizione 

Alla fine è tutta una questione di centimetri, perché serve l’occhio esperto de su carradori per far passare il giogo dei buoi e il cocchio in quel tunnel che conduce al patio di Villa d’Orri, dove all’ombra dei ficus centenari i fedeli attendono l’arrivo di sant’Efisio. Il caldo estivo quest’anno ha ritardato i tempi del viaggio di rientro: partito di buon mattino da Pula alla volta di Villa San Pietro, e successivamente di Sarroch, il simulacro del santo è arrivato nella storica dimora dei Manca di Villahermosa poco dopo le 16: lungo il tragitto è stato necessario rifocillare più volte i buoi, stremati dalle alte temperature. Chi non ha seguito la processione a piedi è arrivato in auto a Villa d’Orri nelle prime ore del pomeriggio, o in tarda mattinata, per rispettare la tradizione pluriennale di pranzare nel parco della storica dimora che ospitò a più riprese Carlo Felice di Savoia, e poi godersi con la pancia piena l’arrivo del santo.

Le voci

«Veniamo qui per il 4 maggio sin da quando eravamo ragazzini», racconta Fiorenzo Salonis, che insieme agli amici ha portato sedie tavoli per pranzare all’aperto: «Godere della bellezza di questo posto fa parte della festa. Ogni anno torniamo qui anche per ricordare il nostro amico Mario, che era l’anima di questi appuntamenti».

Sant’Efisio, da sempre, è l’occasione per tornare in paese: chi ha lasciato la propria terra per fare di un posto lontano la propria casa, quando può sale su un aereo e viene in Sardegna. Giorgio Siddi vive a Ginevra da oltre vent’anni, ma ai primi di maggio puntualmente rientra a Sarroch: «Ho sant’Efisio nel sangue. Se non riesco a tornare a casa per la festa sto male. Ogni volta che vengo riparto più carico: rivedere sant’Efisio mi rinfranca. Credo che solo chi è cresciuto nei paesi attraversati dalla processione verso Nora può capire cosa lui significhi per noi».

Luca Espis e sua moglie Rossella Massa vivono in Friuli e non vedevano sant’Efisio da venticinque anni: tornare, per loro, è stata una grande emozione. «Dopo tanto tempo – raccontano – siamo riusciti a rivederlo dal vivo: è stato bello riassaporare la festa dopo così tanto tempo».