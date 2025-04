Il Martire guerriero esce dalla sua chiesa 

È una città semideserta e assonnata quella che vede passare, per le strade del centro, un’insolita, inaspettata processione religiosa. Domani alle 8 del mattino, la piccola campana della chiesa stampacina saluta la seconda uscita di Sant’Efisio, dopo quella del Giovedì santo per il “giro delle sette chiese”. Ora come allora, un altro voto da sciogliere: per una singolare coincidenza, legata a questa Pasqua “alta” al 20 aprile, saranno tre le uscite del Martire patrono per altrettante promesse, nel giro di una decina di giorni.

Nella chiesa di Stampace, appena si entra, nella parete di sinistra in bella mostra si trovano una lapide e alcune palle di cannone infisse nel muro. Ricordano la miracolosa difesa del Capoluogo dall’assedio francese, tra dicembre 1792 e febbraio 1793, ad opera dei cagliaritani grazie all’intercessione di Sant’Efisio: una serie di violente libecciate affondò le navi dell’ammiraglio Truguet, che dovette desistere dal tentativo di invadere l’isola.

A seguito del miracoloso intervento di Sant’Efisio, l’allora arcivescovo Vittorio Filippo Melano, accogliendo anche la supplica della Municipalità di Cagliari, ancora memore dell’intervento del Santo in occasione della peste, istituì una processione votiva di ringraziamento che da allora si rinnova ogni anno al mattino del lunedì dopo Pasqua. Il corteo parte alle 8 dalla chiesa di Sant’Efisio diretto in Cattedrale per la messa solenne. Al rientro, nella piazzetta di Stampace, viene benedetto il giogo dei buoi che accompagnerà il Santo, il primo maggio, in pellegrinaggio a Nora.

