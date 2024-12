«Il martello? In mare a Sa Scafa» 

«Il martello che ho usato per uccidere mia moglie Francesca e il suo telefonino li ho gettati in acqua. Esattamente dal ponte de Sa Scafa a Cagliari». Sono le parole di Igor Sollai, 43enne camionista di Assemini, pronunciate mercoledì scorso al pubblico ministero Marco Cocco nell’interrogatorio avvenuto in carcere alla presenza degli avvocati difensori Carlo Demurtas e Laura Pirarba. Sollai ha indicato agli inquirenti dove cercare l’arma del delitto e il telefonino che ha usato dopo il delitto per prendere tempo, rispondere ai messaggi delle amiche e delle colleghe della moglie, facendo credere che Francesca si fosse allontanata spontaneamente da casa mentre l’aveva già uccisa e nascosta dentro un borsone abbandonato nelle campagne lungo la vecchia Orientale sarda, in territorio di San Priamo.

Reo confesso

La confessione di Igor Sollai è del 21 novembre scorso. Una svolta: per quattro mesi, dal giorno del suo arresto, l’otto luglio, l’autotrasportatore si era sempre dichiarato innocente, malgrado il pm acquisisse elementi sempre più chiari in un’inchiesta partita il 31 maggio, quando Andrea Deidda si presentò dai carabinieri per denunciare la scomparsa della sorella Francesca. Già dal 10 maggio della telefonista in un call center di Cagliari si erano perse le tracce.

Nei prossimi giorni i sommozzatori dei carabinieri si immergeranno nelle acqua di Sa Scafa alla ricerca dell’arma del delitto e del telefonino di Francesca. Elementi importanti ma non fondamentali nell’inchiesta che il pm Cocco si appresta a chiudere in tempi stretti chiedendo il giudizio immediato per Igor Sollai, al quale contesta anche la premeditazione, di aver organizzato l’omicidio della moglie da giorni, di aver aspettato il momento propizio per entrare in azione. Francesca si trovava nella loro casa a San Sperate, lui l’ha uccisa a martellate.

Pc e palmare

Nell’ultimo confronto tra indagato reo confesso e pm, sono stati consegnati ai difensori del camionista gli esiti dei controlli del telefonino e del computer di Igor Sollai. Una imponente mole di materiale dal quale si evincerebbe, tra l’altro, che il 43enne asseminese avrebbe cercato su Internet di acquistare cianuro, di acquisire informazioni su come utilizzare una vanga, sulle specie vegetali che crescono più in fretta in campagna, arbusti poi effettivamente acquistati e piantati vicino al borsone che nascondeva il corpo senza vita di Francesca.

La versione

Igor Sollai ha negato di aver organizzato da giorni il delitto di Francesca: «È stato un attimo di follia», ha dichiarato al pm, «un raptus. Avevamo cominciato a discutere della fine del nostro matrimonio, il clima era sereno, l’atmosfera pacata, poi ho preso una mazzetta e l’ho uccisa».

A scatenare la sua furia sono state le parole di Francesca «sei stato un pessimo marito»? Su questo Sollai ha taciuto. Ma la versione potrebbe non aver convinto gli inquirenti, che fin dai primi passi dell’inchiesta avevano ipotizzato altri moventi. Quello economico, innanzitutto: Sollai e la moglie avevano firmato una polizza sulla vita, in caso di morte di uno dei due coniugi, il superstite avrebbe incasssto la somma di 100 mila euro. E poi quello passionale: Igor Sollai da qualche tempo aveva una relazione con una sua ex compagna di scuola, avrebbe potuto avere a quel punto la piena disponibilità della casa di San Sperate, una volta diventato vedovo.«Non c’è alcun movente economico e ho fatto tutto da solo», ha continuato a sostenere mercoledì. La sua verità.

