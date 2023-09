Il Marocco non accetta gli aiuti 

Rabat. Si scava, senza sosta e anche a mani nude. A due giorni dal sisma che ha fatto tremare il Marocco è corsa contro il tempo per trovare ancora vita sotto i cumuli di macerie: «Le prossime ore sono cruciali», ricordano la Croce Rossa e la Mezza Luna Internazionale. Soprattutto in quelle zone rurali e remote, epicentro del sisma, che ancora restano isolate, con i soccorsi che fanno fatica a raggiungere i villaggi dove, secondo i primi bilanci, il terremoto ha ucciso oltre 1.300 persone, più della metà dei 2.122 morti finora accertati secondo il governo di Rabat.

Cremazione vietata

Cifre drammatiche, destinate a crescere ancora. Il collegamento tortuoso tra Marrakech e le montagne dell’Atlante è interrotto, ulteriormente danneggiato dopo che ieri una nuova scossa di magnitudo 3.9 nella stessa aerea del terremoto della notte tra venerdì e sabato. Mentre in tutte le zone colpite si cominciano a seppellire i morti, arrivano notizie anche di stranieri rimasti uccisi (quattro francesi). In Marocco, Paese musulmano, la cremazione non è consentita e in genere i fedeli islamici vengono sepolti entro 24 ore dalla morte o comunque entro il minor tempo possibile. Nell’epicentro, segnalato nella provincia di Al-Haouz, sono state registrate quasi 1.300 vittime, il numero più alto, mentre nella seconda provincia più colpita, quella di Taroudant, i morti sono 450. Spaventa anche il numero dei feriti, arrivati a più di 2.400, molti dei quali sono gravi.

Preghiere

Mentre il re Mohammed VI ha chiesto alle autorità e ai cittadini di pregare in tutte le moschee del Regno, monta la polemica per gli aiuti. Il Marocco avrebbe accettato squadre di soccorritori soltanto da quattro Paesi - Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Qatar - mentre tutte le altre persone che stanno aiutando sono volontarie. La denuncia arriva anche dal presidente della Ong francese Secouristes sans Frontières, Arnaud Fraisse: «Normalmente avremmo preso un aereo che decollava da Orly un minuto dopo il sisma. Purtroppo non abbiamo ancora l’accordo del governo marocchino». Da molti Paesi è comunque partita la gara di solidarietà. L’Algeria ha proposto un piano urgente per fornire aiuti, qualora Rabat volesse accettarlo visto i rapporti con i vicini. L'Italia, tramite il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si è detta pronta a inviare aiuti e team sanitari e intanto la Farnesina fa sapere di aver fornito assistenza a 500 connazionali.

