Il Marocco conta i danni e tenta di ricominciare 

Amizmiz. «Ciascuno ha la sua tenda, di che mangiare e anche vestiti. Ora devono ritrovare la speranza per ricominciare». Tafeghaghte, qualche chilometro oltre Amizmiz, è il punto di raccolta aiuti per i terremotati della zona. Fino a venerdì scorso il borgo arroccato sull'Atlante, a una sessantina di chilometri da Marrakech, contava 300 abitanti. Rachid Babamou, il capo del villaggio, illustra la nuova anagrafe e l'urbanistica: «Ne abbiamo interrati 84 e 160 sono all'ospedale di Marrakech. Perciò, vede queste tende? Sono 22 in tutto. E questo è quel che resta del mio Paese».

Il sisma che venerdì 8 settembre ha scosso il Marocco, in questa zona, proprio sotto il massiccio del Toubkal, ha aperto le montagne e inghiottito le strade: una cartografia sconvolta. Ma soprattutto ha cancellato in quei 30 secondi storia e vite di un centro che prima di contare coperte e scatolette di tonno, contava famiglie. «Controllavo quattro Douar (villaggi) con circa 200 famiglie - dice ancora Rachid -, so a memoria i nomi di tutti, e di notte, prima di dormire, li ripeto a mente».

Sotto braccio ha quel che gli rimane della propria famiglia, «il ritratto di mio padre quando era giovane. Era in salotto, che fortuna averlo ritrovato».

