Il marito violento: «Ti taglio la gola»  

Trent’anni di vessazioni, soprusi e minacce. Un inferno tra le mura domestiche. I racconti della donna, vittima delle presunte violenze del suo ex marito, hanno gelato l’aula del Tribunale di Lanusei dove, ieri mattina, si è tenuta l’udienza del processo che vede imputato un uomo di 60 anni, originario dell’Oristanese, di cui si omette l’identità a tutela della vittima dei maltrattamenti e dei suoi figli, tra i 22 e i 35 anni, che hanno assistito alla lunga serie di episodi contestata dal pm Daniele Loi. A trascinarlo davanti al giudice la sua ex consorte, una donna di 56 anni residente in un centro ogliastrino, che nel 2017 aveva ottenuto la separazione, denunciando quell’uomo che le aveva reso la vita impossibile. La signora ha parlato davanti al giudice Nicole Serra per oltre un’ora e mezzo. Più volte, secondo la ricostruzione dei fatti, il presunto aggressore aveva inveito contro la moglie dicendole “sei una persona inutile, ti taglio la gola”. Quando, in una circostanza, lei gli aveva chiesto spiegazioni su un prolungato allontanamento da casa, lui l’aveva afferrata per i capelli e l’aveva trascinata percuotendola con numerosi schiaffi. In più, secondo quanto emerso dall’attività investigativa condotta dai carabinieri di Tortolì, l’uomo era solito mangiare tutto il cibo servito a tavola senza lasciarne a figli e moglie. I familiari si sono costituiti parte civile con l’avvocato Mario Solanas, mentre l’uomo (attualmente detenuto in carcere per altro reato ma presente ieri in aula) è assistito da Federica Atzei. Si tornerà in aula il 5 luglio per l’esame dell’imputato.

