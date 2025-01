Il marito non sapeva nulla: scarcerato 

COSENZA. Ha fatto tutto da sola Rosa Vespa, la 51enne fermata dalla Mobile con l’accusa di avere rapito poche ore prima la neonata Sofia dalla clinica “Sacro Cuore”. È la convinzione della Gip Claudia Pingitore che, accogliendo il parere del Pm Antonio Bruno Tridico, ha disposto la scarcerazione del marito Moses Omogo Chidiebere. L’uomo, 43 anni, senegalese, era stato fermato insieme a Rosa Vespa nella loro casa di Castrolibero, dove insieme a dei parenti festeggiavano l’arrivo di quello che Vespa sosteneva essere il suo bambino, che aveva partorito pochi giorni prima ed era rimasto per qualche giorno in clinica per accertamenti. La donna in sostanza avrebbe ideato e messo in atto autonomamente il sequestro di Sofia, ingannando parenti, amici e persino il marito, che sarebbe stato davvero convinto della gravidanza della moglie, in realtà simulata per nove mesi.

Creduto totalmente

«Il mio assistito - ha detto il difensore di Chidiebere, Gianluca Garritano - è stato creduto totalmente dai magistrati perché lui stesso ha ritenuto credibile la gravidanza portata avanti dalla moglie. Ci sono anche delle foto che ritraggono Moses mentre bacia la pancia della moglie. Rosa Vespa aveva un pancione credibile che la faceva sembrare incinta e ha mostrato al marito anche una lettera di dimissione dalla clinica». Restano molti i punti da chiarire. Già il fatto che Rosa Vespa sia entrata indisturbata nella clinica con un ovetto e ne sia uscita insieme al marito e alla neonata sottratta alla madre ha dell’inverosimile. Nessuno del personale le ha chiesto conto di nulla. Se questo fosse accaduto, fra l’altro, suo marito avrebbe scoperto subito l’inganno. Per fortuna Chidiebere, in buonafede, ha accompagnato la moglie in clinica con la sua auto, e la targa ripresa delle telecamere della clinica hanno consentito di chiudere rapidamente la vicenda.

L’interrogatorio

Resta da vedere quale sarà la linea difensiva di Rosa Vespa, ora che la scarcerazione aggrava la sua situazione. La sua avvocata, Teresa Gallucci, non ha fatto alcuna dichiarazione sul ritorno in libertà di Chidiebere. Secondo alcune fonti, la penalista si sarebbe recata nel pomeriggio nel carcere di Castrovillari, dove é detenuta Rosa Vespa, dopo avere partecipato all’interrogatorio nella casa circondariale di Cosenza.

