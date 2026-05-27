Il “Mario Cervo” celebra Salmo e il suo rap identitario 

Figure di spicco della musica sarda e talenti emergenti, il Premio Mario Cervo ha decretato i cinque vincitori della dodicesima edizione. Sul palco di uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla musica sarda i cantautori Piero Marras e Daniele Gala, il gruppo Mi La Band e i progetti Palazzo Rosa e Limen Collective. Animeranno la serata finale dell’evento, nato nel 2015 per valorizzare la produzione discografica isolana e che seleziona, ogni anno, gli artisti che meglio raccontano la Sardegna attraverso la musica e la ricerca culturale. Quest’anno la novità del riconoscimento speciale attribuito a Salmo per il disco “Ranch” e per aver portato la Sardegna al centro della scena rap italiana con uno stile sia internazionale che fortemente identitario. Il premio Disco Storico celebrerà, invece, l’album “Orange Juice/Nice” (1980) del jazzista superstar Antonello Salis. La giuria, coordinata dalla conduttrice radiofonica Rita Nurra - e composta da Giacomo Serreli, Marcello Mele, Claudia Aru, Alessandro Muzzu, Giovanni Leonardi e Tore Spano - riporta, dunque, al Premio il cantautore Piero Marras che con “Poetas”, disco allegato al libro “Rundinedda Road” di Alessandra Corrias, pubblicato da L’Unione Sarda, firma un omaggio alla grande tradizione poetica sarda (da Montanaru a Peppino Mereu fino a Paolo Pillonca). Ci sono, poi, Daniele Gala con il disco “Imbàtidu – Brezza di mare”, lavoro profondamente legato ai suoni e alla lingua della Sardegna, e i progetti discografici “Perda e bentu” ( Raighes Factory) dei Limen Collective, network di musicisti nato nell’autunno 2023 da un’idea di Alessandra Soro e Fabrizio Leoni, entrambi musicisti di origini sarde con base a Torino e “Tanto Vale” (La stanza nascosta Records) del duo sassarese Tanto Vale, composto da Luca Dore e Alessandro Budroni. Infine il riconoscimento a Mi La Band con l’autoproduzione “Giuda”, disco del gruppo arzachenese che unisce pop e funky a una forte identità gallurese. La cerimonia finale, in programma il 25 giugno al Parco Mario Cervo, sarà condotta da Giacomo Serreli; la direzione artistica è affidata a Velia e Ottavio Cervo. L’iniziativa è sostenuta da Comune di Olbia, Isre e Fondazione di Sardegna.

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