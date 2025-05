Il Marino via dall’Aou, allarme ad Alghero 

L’ospedale Marino di Alghero dall’Aou passa alla Asl e i medici e gli infermieri sono già in allarme.

I sindacati della dirigenza medica e sanitaria e del comparto sanità hanno incontrato in assemblea il personale ospedaliero. «I nostri iscritti hanno espresso preoccupazione e incertezza per gli effetti che tale passaggio avrà sul loro lavoro e sulla qualità dell’assistenza», afferma la segretaria territoriale Nursind, Fausta Pileri. «Dal primo gennaio 2026 si dovrà riorganizzare un’altra volta tutto, anziché sanare le criticità preesistenti come sicurezza e carenza del personale», dichiara il delegato Cimo Michele Bottaru. «Mentre la ristrutturazione delle sale operatorie non è ancora stata conclusa. Che futuro è previsto per l’Ortopedia e la Riabilitazione? Resterà il servizio di Endocrinologia? Pretendiamo risposte immediate».

Per la Uil Oscar Campus teme l’interruzione di servizi essenziali e chiede un confronto con i commissari dell’Azienda sanitaria, dell’Azienda ospedaliera universitaria e inoltre con i referenti politici regionali.

Le segretarie Fassid Giorgia Coni e Micaela Deledda di Aaroi-Emac, fanno pressing perché gli standard di sicurezza degli operatori, la tutela e la salute dei pazienti e un solido benessere organizzativo siano elementi interconnessi e imprescindibili.

