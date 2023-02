«Il Marino rinascerà con 6 milioni» 

Sei milioni e mezzo di investimenti per far tornare l’ospedale Marino l’eccellenza di un tempo, protagonista nella sanità del territorio. Da quando il presidio sanitario è passato all’Azienda ospedaliera universitaria, gli operai sono al lavoro al secondo piano e, soprattutto, sulle tre sale operatorie risultate fuori norma. Ambienti che in questi mesi stanno trasformando in un polo operatorio moderno e tecnologico , come ha ricordato l’altro ieri l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, in visita a Sassari.

I tempi

La prima sala sarà pronta in primavera inoltrata. Lo assicura il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio Spano. «Dal momento del passaggio dello stabilimento, il 1 gennaio 2022, – spiega - abbiamo dimostrato con i fatti di voler integrare l’ospedale Marino di Alghero all'interno dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, attraverso investimenti mirati alla sua rinascita». L’azienda di viale San Pietro ha investito quasi due milioni di fondi propri per colmare alcune carenze, dopodiché ha chiesto e ottenuto dalla Regione un finanziamento straordinario di 4,5 milioni di euro. «L'obiettivo - prosegue Spano – è quello di affiancare il Marino al sistema delle ortopedie e traumatologie di Sassari, quale punto di riferimento dell’altissima specialità del centro nord Sardegna, un polo di rilievo regionale integrato per le tecnologie chirurgiche ortopediche innovative e nel campo della robotica». Ma non solo.

Non è tutto

L’ospedale Marino di Alghero entrerà a far parte della rete di formazione delle scuole di specializzazione e questo sarà un ulteriore elemento di valorizzazione. Di recente era stato il consigliere regionale Marco Tedde, da sempre contrario al trasferimento del presidio sanitario algherese all’Aou, a presentare una interrogazione chiedendo che fine avesse fatto il protocollo d’intesa tra l’Azienda e la Regione. Un documento che per il momento esiste solo sotto forma di bozza. Ma l’Aou assicura di aver già cominciato a investire sulla struttura di viale Primo Maggio. Resta il nodo del personale, come sottolinea anche Michele Pais, presidente del Consiglio regionale: «Medici specialisti e infermieri, la cui penuria continua a mettere a dura prova l'intero sistema sanitario nazionale e regionale, ma anche su questo fronte importanti passi avanti sono stati fatti e continueranno a farsene, con l'immissione in ruolo di tutti i professionisti a disposizione».