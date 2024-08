Il Marino alla Asl: «Un poltronificio» 

L’ospedale Marino di Alghero torna sotto l’egida della Asl, ma il centrodestra parla di “retrocessione”, di una “operazione poltronificio”, sollecitando un Consiglio comunale aperto interamente dedicato al futuro della struttura sanitaria di viale Primo Maggio che dal 2021 è gestita dall’Azienda ospedaliera universitaria.Michele Pais (Lega), Marco Tedde, Giovanna Caria, Lina Bardino, Antonello Peru (FI), Lelle Salvatore, Nina Ansini (UdC-PpA), Alessandro Cocco (FdI) e Massimiliano Fadda (Prima Alghero), hanno espresso preoccupazione per i «possibili impatti sull'operatività dell'ospedale Marino che oggi inizia a fornire servizi sanitari significativi».In particolare il leader di Forza Italia, Marco Tedde, ha fatto notare che sono state già ristrutturate le sale operatorie, «si è arrivati ad effettuare circa 600 interventi chirurgici ortopedici, l’Università ha dotato il Marino di anestesisti e ortopedici e di qualificato personale infermieristico. È cresciuto in modo esponenziale il numero degli interventi». A rispondere è stato il Pd di Alghero accusando Tedde di incoerenza, dal momento che nel 2021 da consigliere regionale aveva espresso forti perplessità in merito alla gestione Aou.Anche Alleanza Verdi Sinistra spinge per un ritorno alla Asl. «Nel disegno di legge di modifica del sistema sanitario regionale si prevede il mantenimento delle attività formative nei presidi territoriali per le scuole di specializzazione - ha precisato il gruppo Avs - si tratta di una scelta intelligente perché l’apporto dell’Università nei nostri ospedali resta, ma la gestione dei presidi rimane al territorio, cioè alla Asl».

