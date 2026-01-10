Il marinaio dell’Isola che non c’è 

“Voglio essere il re dei navigatori e girare il mondo”. Sui temi di prima elementare aveva previsto tutto. L’amore per le barche e per il mare è lì da sempre. Il più giovane capitano di lungo corso d’Italia, Giangiacomo Pisu, classe 1972 di Baunei, per quattordici volte fa il giro completo del mondo al comando di traghetti, porta container, navi merci, navi al servizio della Nato, trasporti eccezionali, Supply Vessel al servizio del Ministero dell’Ambiente, navi Bulk carrier, World Wide Service, rompighiaccio.

«Vivendo in un’isola, ovunque mi girassi vedevo il mare – spiega -, a 15 anni ho iniziato a navigare sulla rotta per l’Algeria come allievo del mozzo. Avevo le idee chiare, mi interessava provare tutti i tipi di navi perché volevo fare il pilota. A 21 anni ero comandante in seconda, a 27 anni al comando. È la passione che mi spinge, il vedere orizzonti nuovi, quasi una malattia».

In cattedra

Oggi Pisu è capo pilota al porto di Arbatax, consulente tecnico d’ufficio e del Tribunale di Lanusei per le cause inerenti alla navigazione e ai sinistri marittimi, giudice arbitrale senior e membro del Direttivo della Camera Arbitrale Internazionale, docente presso l’Accademia Navale Mercantile, giornalista, autore di saggi e bibliofilo appassionato. Non naviga dal 2008, ma la nostalgia del mare è in ogni respiro. «Quando sono a casa, soprattutto mentre dormo e tira vento, mi capita di non capire subito se sono a terra o se sono a bordo, ad ogni minimo rumore vado in allarme. Tornare a casa è un dramma per tutti i marittimi», racconta.

Le sue imprese nei mari del mondo sono epiche. «Lungo la rotta dell’Africa ricordo l’attacco dei pirati, un accoltellamento, un colpo d’arma da fuoco e il sequestro: ci liberarono le forze speciali a Valencia. Ricordo una nave nel Golfo di Biscaglia: onde di venticinque metri, l’equipaggio piangeva, ci chiedevano di avvisare e salutare le famiglie. Sapevano che sarebbero morti, non sono potuto intervenire. Sono esperienze che segnano». Ed è proprio negli ambienti più estremi che trova il senso della vita: al Polo Nord, la sua nave e il ghiaccio. Di fronte all’immensa bellezza della natura si percepiscono tutti i limiti dell’uomo. «Hai la certezza che esiste qualcosa che è superiore a te, la Natura, Dio. Lì ti invochi a lui, lì arriva la fede, l’unica a cosa a cui ti puoi aggrappare. Capisci anche il senso della speranza, di fare squadra», spiega Pisu.

Il futuro

Giangiacomo è molto legato al paese d’origine di suo padre, Nuraminis. Lavora alla creazione di un parco in otto ettari di terreno di famiglia, un orto botanico delle piante sarde in collaborazione con l’Università, tecnici e scuole; un giardino sensoriale da utilizzare anche per scopi terapeutici. «Mi piacerebbe lasciare qualcosa anche a persone che hanno difficoltà, mantenendo viva la memoria del passato», conclude.

