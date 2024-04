Il Maria Carta a Tosca, Pes e Rockhaus Blu 

Raffinatezza e stile personale accomunano Tosca e Daniela Pes, le due artiste che il primo settembre riceveranno il Premio Maria Carta. L'edizione numero 22 del riconoscimento, creato dalla Fondazione Maria Carta per onorare la memoria dell’artista di Siligo, celebra un doppio anniversario: i 90 anni dalla nascita e i trenta dalla morte di Maria Carta.

La romana Tosca è sulla scena da 35 anni e ha continuato ad esplorare i generi: dalla canzone napoletana, romana e trentina, al teatro-canzone. Targa Tenco 1997, è stata la prima cantante al mondo a esibirsi nella grotta di Lourdes, ha prestato la sua voce ai musical, ha cantato in libanese, tunisino, yiddish, rumeno e giapponese. Anche la tempiese Daniela Pes vanta una Targa Tenco, quella dell'anno scorso come miglior album esordiente, con “Spira”, lavoro di ricerca sui suoni e sulla voce.

Come sottolinea il presidente Leonardo Marras: «Ancora una volta con le diverse sezioni saranno valorizzate le realtà sarde nei settori della musica, della cultura e dello spettacolo, dei rapporti della Sardegna con i suoi emigrati in Italia e nel mondo, che la Fondazione tiene nella massima considerazione, e nell’imprenditoria, che spesso tendiamo a non valutare correttamente nella sua importanza».

Il Premio Maria Carta verrà consegnato infatti anche al Circolo dei Sardi di Trieste e al Rockhaus Blu Studio di Sassari di Alberto Erre, un’azienda che opera dal 1989 per la promozione e divulgazione della musica sarda e dei suoi artisti.

