Macomer
10 ottobre 2025

Il Marghine si mobilita per la sanità 

«Peggio di così, dove dobbiamo arrivare? Qui ci si ammala e si muore per mancanza di sanità». Lo sottolinea il comitato per la tutela della salute del Marghine in una conferenza a Macomer. «I diritti di base non vengono garantiti - dice il presidente Francesco Nieddu - nel distretto c’è lo sfascio, la situazione è sempre più drammatica: liste d’attesa lunghissime, poliambulatorio vuoto, centro di riabilitazione drasticamente ridimensionato, diabetologia con un solo medico per oltre 1500 pazienti, casa di comunità, che sta per essere realizzata, rischia di rimanere una struttura vuota. Tanti servizi sono stati smantellati o ridotti al minimo, la programmazione non si vede». Il comitato annuncia una grande mobilitazione per metà novembre, coinvolgendo sindaci, Regione, commissario Asl. «Chiamati a un confronto - dice il comitato - mai hanno dato risposte». (f. o.)

