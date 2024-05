Il Marghine rende omaggio a Paolo Pillonca 

Paolo Pillonca, studioso della poesia in limba, scomparso il 26 maggio del 2018, è stato ricordato ieri in tutto il Marghine con versi scritti e cantati da vari poeti. A Silanus per la ricorrenza è stato aperto ai visitatori il museo, “Sa domo de sa poesia cantada”, unico luogo dedicato alla poesia improvvisata in lingua sarda, di cui Paolo Pillonca, giornalista e scrittore, è stato ideatore. Nel sesto anniversario della scomparsa, il Comune lo ha ricordato con i versi scritti dal poeta del luogo, Totore Cappai e aprendo ai visitatori “Sa domo de sa poesia cantada”, realizzata a Silanus in quanto culla della cosiddetta “poesia a bolu”. Si tratta di uno spazio culturale che è l’esito dell’immenso lavoro svolto da Paolo Pillonca, considerato il più grande conoscitore del canto estemporaneo in limba. Ai visitatori, che arrivano da tutte le parti dell’Isola, c’è uno scorcio, all'interno de “Sa domo”, che custodisce buona parte della eredità dello studioso: un enorme e prezioso archivio, fatto di testi, registrazioni e video dal valore inestimabile, che ieri è stato reso fruibile ai visitatori. Da Macomer a Silanus, passando per Bortigali e altri centri del Marghine, Paolo Pillonca è stato ricordato con versi che ricordano la sua figura e il suo operato nel campo della poesia in lingua sarda. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA