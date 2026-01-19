VaiOnline
Barumini.
20 gennaio 2026 alle 00:19

Il maresciallo va via dopo 13 anni nel paese 

Dall'aprile del 2013, al timone della stazione dei carabinieri di Barumini, il maresciallo Luigi Davì è stato un punto di riferimento per tutti i Comuni del territorio (Genuri, Las Plassas, Setzu, Tuili, Turri). E ora la meritata la pensione.Nei giorni scorsi si è tenuta una cerimonia alla presenza dei sindaci, del comandante provinciale Luigi Grasso e della nuova marescialla di Barumini, Sara Pisci. In una lettera di ringraziamento, i primi cittadini hanno scritto: «Il nostro territorio porta il segno della tua presenza, autorevolezza, senso del dovere e umanità al servizio di tutti i cittadini».Davì ringrazia: «Ho una valigia di ricordi grazie alla calorosa ospitalità delle comunità locali che mi hanno sempre fatto sentire a casa», racconta.

Fondamentale il suo ruolo in operazioni contro la criminalità come il sequestro di 90 chili di marijuana, un arresto per violenza sessuale su minore, l’episodio di Furtei con una sparatoria durante una fuga e tanti altri. «Le attività operative resteranno scolpite nella mia mente e nel mio cuore – conclude – ma sempre mi accompagnerà un disegno ricevuto in dono da una bambina di Turri, che per me ha un valore unico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

